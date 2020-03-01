Арендаторы Azure в Индии получат сервис Universal Print в этом месяце
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 15:24
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В марте 2020 года Microsoft впервые анонсировала приватную предварительную версию сервиса Universal Print. Несколько месяцев спустя он был доступен в качестве публичной предварительной версии, а год спустя стал общедоступным для пользователей Office 365. Однако пользователи в Индии до сих пор лишены облачного решения Microsoft для печати. Но это должно измениться в этом месяце.
Согласно странице дорожной карты Microsoft 365, арендаторы Azure, проживающие в Индии, получат сервис Universal Print в этом месяце. Однако на странице дорожной карты не указана точная дата, когда эта функция будет доступна. Сервис будет доступен как в Интернете, так и в Windows.
Для тех, кто не знает, сервис Universal Print — это, по сути, полностью облачная централизованная система управления печатью, которая устраняет необходимость в локальных серверах печати и шлюзах. Поскольку эта функция отключает драйвера принтеров, пользователям не нужно просить своих администраторов установить их на устройство, управляемое их организацией. Благодаря возможности Universal Print функциональность печати Windows Server переместились в облако. Администраторы найдут панель управления для принтеров в Azure.
В настоящее время несколько принтеров поддерживают эту функцию изначально, включая Brother и Canon. Сервис работает с другими принтерами, такими как Epson, HP и Sharp, но для выполнения этой работы вам придется использовать прокси-приложение Universal Print. Вы можете узнать больше информации здесь.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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