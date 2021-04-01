Microsoft анонсировала Viva Goals

Viva Goals привносит бизнес-цели в поток повседневной работы, упрощая отслеживание текущих данных и автоматических напоминаний, а также обмен OKR и их прогрессом в организации с помощью настраиваемых панелей управления и быстрых ссылок. Он интегрируется с Microsoft Teams, Azure DevOps и т. д., а также имеет еще больше интеграций с Microsoft Viva, Power BI и другими приложениями и сервисами Microsoft 365.

Microsoft Viva получает новый модуль. Основываясь на приобретении компанией Microsoft в 2021 году компании Ally.io, лидера в отрасли целей и ключевых результатов (OKR), Microsoft представила Viva Goals.Этот новый модуль Viva появляется в то время, когда Microsoft обнаруживает, что более половины менеджеров считают, что лидерство в их компании не соответствует ожиданиям сотрудников. Viva Goals стремится исправить это. Это приносит клиентам Viva цель и соответствие, наряду с культурой и коммуникациями, благополучием и вовлеченностью, ростом и развитием, а также знаниями и опытом.Viva Goals доступен в качестве приватной предварительной версии и обеспечивает соответствие команд стратегическим приоритетам организации и объединяет их вокруг миссии и цели. Вот еще немного о том, что может сделать Viva Goals, по словам Ветри Веллора, корпоративного вице-президента Microsoft Viva Goals:В будущем Viva Goals будет включен в текущую подписку на пакет Microsoft Viva, когда он станет общедоступным в конце этого года. Более подробную информацию о Viva Goals можно найти на веб-сайте продукта Узнать другие подробности можно здесь