Приложение Remote Desktop Mobile получило крупное обновление на iOS
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 20:14
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Компания Microsoft обновила приложение Remote Desktop Mobile для iOS до версии 10.4.0.
Вот список новых функций;
• Самым большим изменением в этом релизе является то, что теперь вы можете динамически изменять ориентацию (альбомную или портретную) удаленной сессии при подключении к Windows 8.1, Windows Server 2012 R2 и более поздним версиям. Задайте параметры ориентации в Настройки> Экран;
• Для бесперебойной работы с динамической ориентацией Microsoft внесла обновления в следующие возможности:
• Иммерсивный переключатель в сессии имеет обновленный внешний вид и хорошо работает как с альбомной, так и с портретной ориентацией;
• Экранная клавиатура была переработана для поддержки портретной ориентации;
• Пользовательский интерфейс подключения теперь поддерживает как альбомную, так и портретную ориентацию;
• Вкладка «ПК» в центре подключений теперь поддерживает миниатюры с высоким разрешением и портретные снимки;
• Переработан центр подключений, чтобы применить согласованный набор полей во всем пользовательском интерфейсе;
• Добавлена комбинация клавиш Shift-Command-Space для переключения видимости панели подключения;
• Добавлены комбинации клавиш Command-Plus (+) и Command-Minus (-) для увеличения и уменьшения масштаба соответственно;
• Исправлены сценарии запуска и повторного подключения ресурсов RemoteApp;
• Обновлен клиент для отправки правильных физических размеров для iPad mini 6;
• Добавлено имя пользователя в миниатюры закладок ПК;
• Обновлена панель подключения в сессии, чтобы она исчезала через 3 секунды, если она свернута;
• Добавлена поддержка плавной прокрутки в центре подключений на iPhone и iPad, совместимых с ProMotion;
• Внесены некоторые обновления для улучшения сценариев Azure Virtual Desktop (AVD):
• Интегрирован компонент MSAL/OneAuth для улучшения существующих (и будущих) сценариев аутентификации;
• Добавлена поддержка eTag для ускорения обновления рабочей области AVD;
• Обратите внимание, что этот релиз удаляет поддержку iOS 13 и совместим только с iOS 14 и 15;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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