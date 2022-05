Microsoft Outlook получит пару полезных новых функций в ближайшие пару месяцев

На прошлой неделе сообщалось, что Microsoft хочет навести порядок в почтовых ящиках пользователей Outlook, но это не единственная функция, над которой работает софтверный гигант. Согласно странице дорожной карты Microsoft 365, компания работает над еще двумя полезными функциями для пользователей Outlook, чтобы представить их общественности в ближайшие пару месяцев.Согласно странице дорожной карты Microsoft 365, Microsoft работает над тем, чтобы пользователи могли «быстро получать доступ к To Do, Org Explorer, Yammer Communities, and Bookings непосредственно в Outlook». Для лучшей настройки компания также позволит пользователям закреплять предпочтительные приложения Outlook и Microsoft 365.Веб-версия Microsoft Outlook в настоящее время дает пользователям возможность открытия приложений Microsoft 365, но вы не получаете свои списки To Do внутри Outlook. Для этого вам нужно открыть Microsoft To Do из Outlook, что эквивалентно переходу в веб-клиент Microsoft To Do. Но благодаря более глубокой интеграции с приложениями Microsoft 365 доступ к таким вещам, как список To Do, будет намного быстрее и удобнее при использовании Outlook.Интеграция приложений Microsoft 365 для веб-клиента Outlook будет доступна в июле.На странице также упоминается еще одна полезная новая функция Outlook. Outlook для Android скоро предоставит пользователям возможность сохранять файлы из своих электронных писем в свои настроенные учетные записи облачного хранилища, включая OneDrive for Business. Эта функция также находится в разработке и будет доступна в следующем месяце.Узнать другие подробности можно здесь