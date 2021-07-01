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Microsoft объявила о выпуске Visual Studio 2022 for Mac 17.0

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 03:21
  • Просмотров: 188

Компания Microsoft объявила о выпуске Visual Studio 2022 for Mac 17.0. Она приносит большие изменения, включая нативный пользовательский интерфейс macOS и поддержку процессоров Apple Silicon. По словам компании, она также выпускает новую предварительную версию, которую вы можете установить вместе с этой версией.

В более старых версиях Visual Studio for Mac Microsoft использовала различные технологии пользовательского интерфейса, из-за которых все выглядело неуместно. В этом обновлении используется нативный пользовательский интерфейс macOS. Кроме того, серверная часть работает на .NET 6 и изначально работает на процессорах Apple Silicon. Вместе эти улучшения означают, что Visual Studio 2022 for Mac может работать на 50% быстрее, чем её предшественница.

На техническом уровне Microsoft заявила, что этот релиз позволяет создавать приложения с помощью .NET 6 и C# 10. В нем говорится, что Azure Functions v4 поддерживается и позволяет разрабатывать бессерверные приложения на .NET 6.

Возвращаясь к предварительной версии, о которой упоминалось ранее, Microsoft теперь предлагает Visual Studio 2022 for Mac 17.3 Preview 1. Она фокусируется на добавлении поддержки инструментов для .NET 7 и .NET MAUI. Microsoft также попытается учесть отзывы пользователей и перейти к нативному пользовательскому интерфейсу для менее используемых функций, таких как список Task/TODO. Если вы хотите узнать больше, ознакомьтесь с примечаниями к выпуску.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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