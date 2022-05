Компания Microsoft объявила о выпуске Visual Studio 2022 for Mac 17.0. Она приносит большие изменения, включая нативный пользовательский интерфейс macOS и поддержку процессоров Apple Silicon. По словам компании, она также выпускает новую предварительную версию, которую вы можете установить вместе с этой версией.В более старых версиях Visual Studio for Mac Microsoft использовала различные технологии пользовательского интерфейса, из-за которых все выглядело неуместно. В этом обновлении используется нативный пользовательский интерфейс macOS. Кроме того, серверная часть работает на .NET 6 и изначально работает на процессорах Apple Silicon. Вместе эти улучшения означают, что Visual Studio 2022 for Mac может работать на 50% быстрее, чем её предшественница.На техническом уровне Microsoft заявила, что этот релиз позволяет создавать приложения с помощью .NET 6 и C# 10. В нем говорится, что Azure Functions v4 поддерживается и позволяет разрабатывать бессерверные приложения на .NET 6.Возвращаясь к предварительной версии, о которой упоминалось ранее, Microsoft теперь предлагает Visual Studio 2022 for Mac 17.3 Preview 1 . Она фокусируется на добавлении поддержки инструментов для .NET 7 и .NET MAUI. Microsoft также попытается учесть отзывы пользователей и перейти к нативному пользовательскому интерфейсу для менее используемых функций, таких как список Task/TODO. Если вы хотите узнать больше, ознакомьтесь с примечаниями к выпуску Узнать другие подробности можно здесь