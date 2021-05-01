Вот все функции, которые появятся в Microsoft Power Platform, включая Power Pages
-
- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 18:44
- Просмотров: 53
Сегодня на конференции Build 2022, посвященной разработчикам, Microsoft поделилась новостями о множестве обновлений, поступающих в Power Platform с низким уровнем кода.
Главной особенностью этого домена является платформа для разработки и хостинга с низким уровнем кода под названием Power Pages. Это позволит предприятиям быстро создавать и запускать свои веб-сайты, а также настраивать их под различные форм-факторы. Важно отметить, что Power Pages - не совсем новинка, ранее она присутствовала как функция в Power Apps и называлась порталами Power Apps. Этот релиз делает ее отдельной платформой.
Но это больше, чем просто ребрендинг, Microsoft также обновила опыт с дизайн-студией, хабом шаблонов, интеграцией с инструментами разработки, такими как Azure DevOps и GitHub, а также с дополнительными инструментами безопасности и управления. Все вышеупомянутые возможности в настоящее время доступны в качестве предварительной версии. Единственная общедоступная функция — это интеграция с Microsoft Dataverse.
Очень мощным инструментом, который теперь доступен для всех клиентов Power Apps, является Express Design. Авторы могут просто загрузить файлы проекта из Figma, PowerPoint, PDF, скриншот или нарисованное от руки изображение, а Power Apps будет использовать модели обнаружения объектов в Azure Cognitive Services, чтобы преобразовать их в работающий пользовательский интерфейс и схему данных за считанные секунды.
Предстоящее обновление для Power Virtual Agents также объединит платформу с Azure Bot Framework Composer и позволит разработчикам с низким уровнем кода и pro-code совместно создавать приложения в Microsoft bot building studio.
Пользователи Power BI тоже не остались в стороне. Datamart, в настоящее время доступна в качестве предварительной версии, представляет собой возможность самообслуживания, которая позволит разработчикам получать полезную информацию из нескольких наборов данных. Клиенты смогут создавать централизованно управляемые витрины данных объемом до 1 ТБ. Это важный шаг в создании готового решения для хранения данных непосредственно в Power BI.
Наконец, клиенты Power Automate могут использовать автоматизированную роботизированную автоматизацию процессов (RPA) и размещенные виртуальные машины в Windows 365 для управления потоками RPA и их соответствующего масштабирования. Некоторые новые средства аналитики, связанные с потоками, также доступны в качестве предварительной версии. Вскоре разработчики смогут встраивать потоки Power Automate в свои решения «программное обеспечение как сервис» (SaaS) с помощью нового плана оплаты по факту.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 31
Пользователей: 0
Гостей: 31
Роботы: Google Yandex
Пользователей: 0
Гостей: 31
Роботы: Google Yandex
+4Новостей: 14257
+0Комментариев: 39458
+0Пользователей: 10085