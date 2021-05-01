В Microsoft Teams появятся широкие возможности предварительного просмотра и и интеграция с Power Apps
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 19:38
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На конференции Build 2022 Microsoft анонсировала множество возможностей для Teams. Хотя некоторые из этих функций требуют действий от разработчиков, в конечном итоге они должны привести к улучшению работы конечных пользователей.
Для начала, Teams вскоре будет поддерживать развертывание ссылок для более подробного предварительного просмотра карточек с действиями. Для ссылок на приложения разработчики должны будут обновить манифест своего приложения с некоторыми незначительными изменениями. Между тем, для других ссылок, например, указывающих на веб-сайты, веб-авторы должны будут использовать структурированные метаданные schema.org и действия с тегами для своего сайта. Эта функция будет доступна в качестве предварительной версии летом.
В течение того же периода времени разработчики с низким уровнем кода смогут воспользоваться преимуществами элементов управления совместной работы в Power Apps для интеграции Teams и функций совместной работы Microsoft 365, таких как чат, собрания, задачи, файлы и одобрения, непосредственно в свои Power Apps. API-интерфейсы Microsoft Graph для Teams, доступные в настоящее время в качестве предварительной версии, также могут помочь разработчикам в этой области.
Между тем, Teams jаvascript 2.0 SDK и связанные инструменты манифеста стали общедоступными. Они позволяют организациям разрабатывать приложения Teams, которые можно расширить до Office.com и Outlook. В том же ключе API-интерфейсы одобрений будут доступны в качестве предварительной версии этим летом. Это позволит клиентам создавать рабочие процессы одобрения внутри бизнес-приложений.
Microsoft также выделила новые возможности Live Share в Teams. Это позволяет независимым поставщикам программного обеспечения (ISV) создавать более богатые возможности для приложений, совместно используемых через Teams. Например, они могут позволить пользователям комментировать, масштабировать и редактировать приложение. Пример прототипа Hexagon Live Share для совместного комментирования и редактирования 3D-моделей можно увидеть выше. Независимые поставщики программного обеспечения также могут зарегистрироваться для получения приватной предварительной версии App Compliance Automation Tool, чтобы обеспечить безопасность и сертификацию своих приложений от Microsoft.
Разработчики, активно работающие над Teams, будут рады узнать, что Teams Toolkit for Visual Studio Code и Teams Toolkit CLI получили статус общедоступной версии. Они помогают разработчикам переносить существующие веб-приложения в Teams, создавать механизмы уведомлений и многое другое. Однако тот же инструментарий для Visual Studio 2022 в настоящее время имеет статус только предварительной версии.
Разработчики, создающие приложения для Teams, также должны знать, что улучшенная возможность обнаружения в Teams App Store с помощью интеллектуальных рекомендаций и всплывающих окон приложений теперь общедоступна. Также есть кураторский раздел «Рекомендуемые приложения» для улучшения видимости. Разработчики также могут использовать новые API-интерфейсы для настройки покупок в приложении, а улучшенные возможности управления лицензиями будут доступны в качестве предварительной версии этим летом.
Наконец, со следующего месяца можно будет создавать компоненты Loop с помощью существующих адаптивных карточек, но только в качестве приватной предварительной версии. Как только эта возможность станет общедоступной, эти компоненты можно будет копировать и вставлять в Outlook и Teams, и они останутся синхронизированными.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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