Microsoft Dev Box предлагает мощные рабочие станции для разработчиков в облаке
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 20:09
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В нынешнюю эпоху гибридной работы стало чрезвычайно важно иметь рабочие станции в облаке для обеспечения бесперебойной работы. Хотя Microsoft пыталась решить эту проблему с помощью Windows 365, сегодня она анонсировала специальное решение под названием Microsoft Dev Box.
Короче говоря, Dev Box предложит мощные рабочие станции для разработчиков, размещенные в облаке. Оно также будет интегрироваться со средами развертывания Azure, чтобы вы могли быстро приступить к работе с существующими шаблонами проектов. Мотивация этого решения также заключается в том, чтобы уменьшить головную боль для ИТ-администраторов, когда речь идет о подключении ресурсов и закупке оборудования, обеспечении соответствия и безопасности. Dev Box — это, по сути, сочетание Windows 365, Intune и Microsoft Endpoint Manager.
Ключевой идеей Dev Box также является универсальность. Разработчики могут быстро запускать Dev Boxes, запускать проверку концепций, удалять их, предварительно настраивать с помощью необходимых инструментов и т. д. Поскольку это облачное решение, вы можете получить доступ к своему Dev Box с любого устройства, имеющего доступ к веб-браузеру, даже с Android и iOS. Средства управления безопасностью и затратами, а также информационные панели управления также будут доступны на портале Dev Box.
Тем не менее, Dev Box пока находится только в статусе приватной предварительной версии, и вы можете зарегистрироваться в списке ожидания здесь.
Однако это не все, что Microsoft приготовила для разработчиков. GitHub OpenID Connect Connect (OIDC) с федерацией идентификации рабочей нагрузки Azure Active Directory (Azure AD) теперь общедоступен. Он добавляет еще один уровень безопасности для управления секретами Azure в хранилище секретов GitHub Actions.
.NET Multi-platform App UI (.NET MAUI) также стал общедоступным. Он позволяет разработчикам создавать кросс-платформенные нативные приложения для нескольких сред, включая Windows, Android, iOS и macOS, используя C# и XAML в унифицированной кодовой базе. Даже веб-разработчики могут создавать гибридные веб-приложения с помощью C# и Blazor, а не полагаться на jаvascript.
Наконец, помощь разработчикам в поиске более продуктивных способов написания кода остается важной областью деятельности Microsoft. Компания планирует вскоре поделиться информацией о технической предварительной версии GitHub Copilot и ее общедоступности. Она также начала работу еще над двумя инициативами: Copilot Explain описывает код для начинающих разработчиков на естественном языке, а OpenAI Codex — еще одна модель, которая преобразует естественный язык в более чем дюжину языков программирования.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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