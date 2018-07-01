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Обновление приложения OneNote для Windows

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 23:59
  • Просмотров: 1

В августе 2021 года Microsoft показала, что будет в OneNote для Windows. Сегодня Microsoft рада объявить о грядущем обновлении OneNote, которое сделает приложение знакомым и современным.

Современные визуальные эффекты



Основываясь на прошлогоднем обновлении ленты, новое визуальное обновление распространяется на панели навигации и полноэкранный режим. Список страниц, вкладки разделов и выпадающий список записной книжки были визуально обновлены. OneNote будет выглядеть одинаково рядом с другими вашими современными приложениями.


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Тонкие штрихи позволяют персонализировать ваш дизайн, такие как эффект Mica, который включает в себя тему Windows 11 и обои для рабочего стола в окне приложения.


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Microsoft была одержима каждым закругленным углом и анимацией, чтобы вывести приложение на новый уровень.



Функционально Microsoft обновила способ отображения страниц с непрочитанными изменениями. Новый индикатор непрочитанного позволяет легко увидеть, на каких страницах и разделах есть непрочитанные изменения, с дизайном, аналогичным другим областям Office.

Сосредоточьтесь на своем контенте


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С необязательной упрощенной лентой вы сможете создать больше экранного пространства для своего контента, сохраняя при этом быстрый доступ к часто используемым функциям. Это обеспечивает идеальный баланс между использованием классической ленты во всю высоту и полным скрытием ленты.

В дополнение к увеличенной площади экрана у вас также будет больше времени для сосредоточения внимания, поскольку OneNote может обновлять последние функции, пока вас нет. Функция обновления при блокировке из Office загружает и устанавливает обновления, пока ваше устройство заблокировано.

Захватывайте естественно с помощью голоса, рукописного ввода, камеры и искусственного интеллекта

OneNote дает вам возможность работать так, как вы выберете. Рисуйте вдохновение с помощью рукописного ввода, записывайте свои мысли под диктовку, лучше воображайте с помощью камеры и работайте умнее с новыми возможностями искусственного интеллекта.



Обновленная вкладка «Рисование» добавляет в OneNote инструменты для письма и рисования, которые выглядят и работают так же, как Word, Excel, PowerPoint. Ink to shape преобразует нарисованные фигуры в их пиксельно-совершенную версию. Линейка измеряет и чертит прямые линии под любым углом. Ink to text учитывает размер вашего письма, поэтому преобразованный текст будет пропорционален размеру шрифта.

Цифровой рукописный ввод никогда не был более естественным и последовательным. При рукописном вводе с помощью Surface Slim Pen 2 на Surface Laptop Studio или Surface Pro 8 вы будете чувствовать тактильные сигналы во время письма, имитируя ощущение пера на бумаге.



Microsoft только начала улучшать пространство для рукописного ввода. В течение следующих нескольких месяцев вы увидите больше улучшений качества рукописного ввода и еще больше функций, включая карандаш, воспроизведение рукописного ввода и новое представление фокусировки пера! Просто отсоединив перо, вы можете перейти к работе с пером, что позволяет легко сосредоточиться на письме и аннотациях — никаких отвлекающих факторов.


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Голос и рукописный ввод — мощная комбинация. Впервые вместе в Office, транскрипция и рукописный ввод скоро облегчат создание заметок, сосредоточатся на том, что важно, и просмотрят содержимое позже. Включив транскрипцию, вы можете записывать то, что слышите. Вы можете комментировать, писать заметки или выделять то, что важно. Когда вы будете готовы к просмотру, ваши рукописный ввод будет воспроизводиться синхронно с записью. Вы можете легко перейти к определенному моменту, нажав на любую аннотацию, чтобы вспомнить больше контекста.



Используйте силу своего голоса, чтобы покорить пустую страницу и делать заметки со скоростью ваших мыслей с помощью диктовки в OneNote.

Оторвитесь от клавиатуры и оставайтесь в потоке, используя диктовку с голосовыми командами на основе искусственного интеллекта, чтобы добавлять, форматировать, редактировать и упорядочивать текст. Скажите «удалить это», если передумаете, или «приостановить диктовку», если вам нужен перерыв. В соответствии с инвестициями в перо и рукописный ввод Microsoft обеспечиваем унифицированный опыт в таких приложениях Office, как Word и Outlook. В течение следующих нескольких месяцев текущие клиенты диктовки увидят существующие и новые голосовые команды в приложениях Office, добавленных в OneNote. Функция автоматической пунктуации в настройках диктовки использует искусственный интеллект, чтобы ваши мысли текли свободно, не беспокоясь о пунктуации.



OneNote уже делает текст на картинках доступным для поиска. Это было полезно для того, чтобы сфотографировать рецепт или доску. Теперь Microsoft упростила вставку с камеры, которая запускает приложение камеры Windows и вставляет снятые вами изображения непосредственно в OneNote.

Организуйте все так, как вы хотите

Обновление приложения OneNote для Windows


По многочисленным просьбам клиентов теперь доступна сортировка страниц. Вы можете сортировать по алфавиту, по дате создания и дате изменения. Вы по-прежнему можете перетаскивать страницы для сортировки вручную. OneNote запомнит ваш последний порядок ручной сортировки для каждого раздела, чтобы вы могли изучить параметры сортировки, не теряя существующий порядок.

Делитесь с ясностью



Когда вы закончите собирать и упорядочивать свои заметки, новый опыт обмена в OneNote более четко описывает возможности привлечения соавторов к вашему контенту. Те, кто хочет предоставить кому-либо доступ ко всей записной книжке и сотрудничать в режиме реального времени, могут выбрать «Поделиться всей записной книжкой» или «Копировать ссылку на записную книжку». Копия страницы по электронной почте — это отличный способ предоставить общий доступ к одной странице, сохраняя при этом остальную часть, сохраняя при этом остальную часть записной книжки приватной.

Узнать другие подробности можно здесь.


Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
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