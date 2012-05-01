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Microsoft анонсировала множество обновлений для Azure

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 01:53
  • Просмотров: 0

На конференции Build 2022 Microsoft анонсировала множество обновлений для Azure. Вот некоторые из самых интересных обновлений, анонсированных в этом году:

Azure Cognitive Services

Microsoft Azure AI приносит нам два основных улучшения для Azure Cognitive Services, которые помогают разработчикам эффективно и ответственно развертывать высококачественные модели в виде API-интерфейсов и включать языковые возможности в свои продукты. Azure OpenAI Service теперь доступна в качестве предварительной версии. Теперь доступно суммирование документов и бесед. Эта новая возможность позволяет разработчикам быстро раскрывать важную информацию.

Azure Form Recognizer

В эту возможность Azure Ai было внесено множество улучшений. Клиенты могут использовать модели страховых карт и карт прививок, чтобы обеспечить новые сценарии обработки документов. Они невероятно полезны для упрощения регистрации пациентов и проверки вакцин.

Azure Container Apps

Теперь клиенты могут запускать микросервисы и контейнерные программы на бессерверной платформе с помощью Azure Container Apps, которая стала общедоступной. Azure Container Apps основанана Kubernetes. Это отличная новость для разработчиков, которые уже инвестировали в эту экосистему и платформу, которая многофункциональна и имеет массу поддержки.



Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
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