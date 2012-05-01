Microsoft анонсировала множество обновлений для Azure
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 01:53
- Просмотров: 0
На конференции Build 2022 Microsoft анонсировала множество обновлений для Azure. Вот некоторые из самых интересных обновлений, анонсированных в этом году:
Azure Cognitive Services
Microsoft Azure AI приносит нам два основных улучшения для Azure Cognitive Services, которые помогают разработчикам эффективно и ответственно развертывать высококачественные модели в виде API-интерфейсов и включать языковые возможности в свои продукты. Azure OpenAI Service теперь доступна в качестве предварительной версии. Теперь доступно суммирование документов и бесед. Эта новая возможность позволяет разработчикам быстро раскрывать важную информацию.
Azure Form Recognizer
В эту возможность Azure Ai было внесено множество улучшений. Клиенты могут использовать модели страховых карт и карт прививок, чтобы обеспечить новые сценарии обработки документов. Они невероятно полезны для упрощения регистрации пациентов и проверки вакцин.
Azure Container Apps
Теперь клиенты могут запускать микросервисы и контейнерные программы на бессерверной платформе с помощью Azure Container Apps, которая стала общедоступной. Azure Container Apps основанана Kubernetes. Это отличная новость для разработчиков, которые уже инвестировали в эту экосистему и платформу, которая многофункциональна и имеет массу поддержки.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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