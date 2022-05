Microsoft переносит проект Linux XDP в Windows

В Linux есть высокопроизводительный сетевой проект под названием eXpress Data Path (XDP), который является частью ядра Linux, начиная с версии 4.8. Несколько крупных технологических компаний, включая Google, Amazon и Intel, уже вкладывают время и ресурсы в его разработку. XDP позволяет приложениям добиться низкой задержки и высокой пропускной способности в сети.Теперь Microsoft присоединилась к ним со своим проектом с открытым исходным кодом под названием XDP for Windows, основанным на XDP. Компания описала это как свой первый вклад в сообщество XDP и продемонстрировала стремление сделать сетевой путь передачи данных действительно кросс-платформенным.На данный момент XDP for Windows содержит сетевой драйвер и API пользовательского режима-заполнителя. Microsoft подчеркнула, что проект все еще находится в активной разработке, но должен быть готов к тестированию и прототипированию. Microsoft также сотрудничает с другими компаниями и добавляет поддержку XDP в протокол MsQuic.Microsoft отметила, что любой может клонировать репозиторий XDP for Windows и начать использовать его, поскольку проект предназначен для повышения производительности сети в нескольких сценариях. Компания также добавляет дополнительные функции, такие как выгрузка контрольной суммы и интеграция с eBPF for Windows, но пока вы можете ознакомиться с XDP for Windows здесь Важно отметить, что XDP работает не на каждом оборудовании и в настоящее время поддерживается только несколькими сетевыми интерфейсными картами (NIC) и драйверами.Узнать другие подробности можно здесь