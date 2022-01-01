Мобильное приложение Outlook получит новую ленту в следующем месяце
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 21:03
- Просмотров: 0
Реакции для пользователей Mac, более глубокая интеграция приложений Microsoft 365 и возможность сохранения файлов из электронных писем непосредственно в учетные записи облачного хранилища — вот некоторые из функций, которые Microsoft добавит в Outlook в следующем месяце. Но это не единственные функции, так как Microsoft опубликовала еще одну предстоящую функцию Outlook на странице дорожной карты Microsoft 365.
Согласно странице дорожной карты, Outlook для Android и iOS получит новую ленту на странице поиска Outlook в следующем месяце. Новая страница поиска Outlook будет держать пользователей в курсе того, что происходит в их приложениях Microsoft 365. Пользователи Outlook будут получать обновления и информацию о людях, документах и других артефактах в представлении вертикальной ленты, как только эта функция станет доступной.
Хотя Microsoft намерена выпустить эту функцию в июне 2022 года, она не будет доступна для всех сразу. Согласно странице дорожной карты, новая Microsoft Feed в Outlook будет протестирована с инсайдерами Office в Current Channel, прежде чем она станет общедоступной. Microsoft также может перенести эту новую функцию на более поздний срок, потому что компания уже делала так с другими функциями.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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