Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Мобильное приложение Outlook получит новую ленту в следующем месяце

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 21:03
  • Просмотров: 0

Реакции для пользователей Mac, более глубокая интеграция приложений Microsoft 365 и возможность сохранения файлов из электронных писем непосредственно в учетные записи облачного хранилища — вот некоторые из функций, которые Microsoft добавит в Outlook в следующем месяце. Но это не единственные функции, так как Microsoft опубликовала еще одну предстоящую функцию Outlook на странице дорожной карты Microsoft 365.

Согласно странице дорожной карты, Outlook для Android и iOS получит новую ленту на странице поиска Outlook в следующем месяце. Новая страница поиска Outlook будет держать пользователей в курсе того, что происходит в их приложениях Microsoft 365. Пользователи Outlook будут получать обновления и информацию о людях, документах и других артефактах в представлении вертикальной ленты, как только эта функция станет доступной.



Хотя Microsoft намерена выпустить эту функцию в июне 2022 года, она не будет доступна для всех сразу. Согласно странице дорожной карты, новая Microsoft Feed в Outlook будет протестирована с инсайдерами Office в Current Channel, прежде чем она станет общедоступной. Microsoft также может перенести эту новую функцию на более поздний срок, потому что компания уже делала так с другими функциями.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Microsoft Outlook получит пару полезных новых функций в ближайшие пару месяцев

Microsoft Outlook получит пару полезных новых функций в ближайшие пару месяцев

Outlook for Mac скоро получит функцию реакций на сообщения электронной почты

Outlook for Mac скоро получит функцию реакций на сообщения электронной почты

Microsoft Teams получит возможность закрепления сообщений чата в следующем месяце

Microsoft Teams получит возможность закрепления сообщений чата в следующем месяце

Microsoft Teams для Android получит функцию прогнозирования текста в апреле

Microsoft Teams для Android получит функцию прогнозирования текста в апреле

Office для iOS скоро позволит прослушивать документы, когда экран заблокирован

Office для iOS скоро позволит прослушивать документы, когда экран заблокирован




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 30
Пользователей: 0
Гостей: 30
Роботы: Yandex Google Rambler
+9  
Новостей: 14267
+0  
Комментариев: 39458
+0  
Пользователей: 10085