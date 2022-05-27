Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Функция «Пузырьки чата» будет доступна для большего количества клиентов Microsoft Teams

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 21:35
  • Просмотров: 84

В прошлом году Microsoft добавила поддержку «пузырьков чата» в настольный клиент Teams, что позволяет пользователям следить за сообщениями во время вызова. И теперь пришло время мобильным клиентам Microsoft Teams воспользоваться этим преимуществом, поскольку компания планирует привнести функцию «пузырьков чата» в клиенты Teams для Android и iOS в следующем месяце.

Согласно странице дорожной карты Microsoft Teams, «пузырьки чата» показывают пользователям предварительный просмотр двух последних сообщений. Два последних сообщения чата могут отображаться на экране вашего мобильного устройства, пока вы участвуете в вызове Teams. К сожалению, на странице дорожной карты мало что говорится о том, как эта функция будет работать, но описание функции, похоже, предполагает, что у пользователей будет возможность отключения «пузырьков чата».



Microsoft упомянула на странице дорожной карты, что выпуск данной функции состоится в июне 2022 года. Однако на странице не упоминается, когда пользователи смогут просматривать свои последние сообщения, не открывая приложение. Также существует вероятность того, что мобильные клиенты Teams могут не получить эту функцию в июне, поскольку в прошлом Microsoft откладывала многие функции Teams.



Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Microsoft Teams получит панель многозадачности в этом месяце

Microsoft Teams получит панель многозадачности в этом месяце

Microsoft Teams получит возможность закрепления сообщений чата в следующем месяце

Microsoft Teams получит возможность закрепления сообщений чата в следующем месяце

Microsoft Teams скоро получит возможность закрепления сообщений чата

Microsoft Teams скоро получит возможность закрепления сообщений чата

Функция пузырьков чата может появиться в Microsoft Teams в этом месяце

Функция пузырьков чата может появиться в Microsoft Teams в этом месяце

Microsoft Teams упростит общение в чате во время собраний

Microsoft Teams упростит общение в чате во время собраний




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 25
Пользователей: 0
Гостей: 25
Роботы: Yandex Google
+5  
Новостей: 14272
+0  
Комментариев: 39458
+0  
Пользователей: 10085