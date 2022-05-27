Функция «Пузырьки чата» будет доступна для большего количества клиентов Microsoft Teams
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 21:35
- Просмотров: 84
В прошлом году Microsoft добавила поддержку «пузырьков чата» в настольный клиент Teams, что позволяет пользователям следить за сообщениями во время вызова. И теперь пришло время мобильным клиентам Microsoft Teams воспользоваться этим преимуществом, поскольку компания планирует привнести функцию «пузырьков чата» в клиенты Teams для Android и iOS в следующем месяце.
Согласно странице дорожной карты Microsoft Teams, «пузырьки чата» показывают пользователям предварительный просмотр двух последних сообщений. Два последних сообщения чата могут отображаться на экране вашего мобильного устройства, пока вы участвуете в вызове Teams. К сожалению, на странице дорожной карты мало что говорится о том, как эта функция будет работать, но описание функции, похоже, предполагает, что у пользователей будет возможность отключения «пузырьков чата».
Microsoft упомянула на странице дорожной карты, что выпуск данной функции состоится в июне 2022 года. Однако на странице не упоминается, когда пользователи смогут просматривать свои последние сообщения, не открывая приложение. Также существует вероятность того, что мобильные клиенты Teams могут не получить эту функцию в июне, поскольку в прошлом Microsoft откладывала многие функции Teams.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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