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Веб-версия Word скоро получит темный режим

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 23:56
  • Просмотров: 8

Microsoft уже давно начала работать над добавлением поддержки темного режима в приложения Office Suite. Хотя компании удалось реализовать популярный режим в приложениях Office на нескольких платформах, те, кто использует бесплатную веб-версию, могут использовать только облегченный режим. Но это скоро начнет меняться, так как Microsoft скоро добавит темный режим в веб-версию Word.

Согласно странице дорожной карты Microsoft 365, Microsoft в настоящее время работает над внедрением темного режима в веб-версию Word. Эта функция была добавлена на страницу дорожной карты пару дней назад, а общая доступность ожидается в этом месяце. В худшем случае она может начать развертываться в начале июня.



На странице дорожной карты ничего не говорится о том, как пользователи будут включать эту функцию. Но для удобства Microsoft должна реализовать эту функцию таким образом, чтобы она учитывала системную тему пользователя по умолчанию. Кроме того, в настройках должны быть опции для выбора между темным и светлым режимами.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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