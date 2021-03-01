Вскоре вы сможете устанавливать предпочтительное место загрузки для файлов Teams
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 16:50
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Приложение Microsoft Teams стало незаменимым для многих организаций, использующих набор продуктов компании в эпоху гибридной работы. Приложение имеет интеграцию со многими сторонними продуктами, а также продуктами, разработанными самой Microsoft. Учитывая его использование, компания регулярно добавляет в него новые функции, чтобы сохранить текущую базу пользователей и привлечь новых клиентов.
Несколько дней назад стало известно о том, что пузырьки чата для Teams появятся на Android и iOS, а теперь стало известно о том, что еще одна важная функция находится в разработке. Как видно из дорожной карты Microsoft 365, компания недавно добавила запись 94719, которая указывает на то, что клиенты скоро смогут указывать предпочтительное место загрузки для файлов Teams.
В настоящее время файлы Teams загружаются в папку «Загрузки» операционной системы по умолчанию в настольном клиенте. Однако после этого обновления те, кто использует настольный клиент на Windows и Mac, должны иметь возможность выбора любого каталога в качестве предпочтительного места для загрузки.
Таким образом, пользователи могут даже создать специальные папки «Загрузки Teams», чтобы их важные файлы были изолированы от всех обычных загрузок.
Однако это изменение будет применяться только к настольному приложению Teams на Windows и Mac. Веб-версия по-прежнему будет соответствовать местоположению загрузки, которое вы настроили для своего браузера.
Хотя в дорожной карте Microsoft 365 говорится, что эта функция станет общедоступной в мае, сейчас это кажется маловероятным, учитывая, что месяц почти закончился. Впрочем, ничего страшного, временные рамки, указанные в дорожной карте, все равно являются ориентировочными.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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