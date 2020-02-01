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Edge Canary получает встроенную функцию для обмена файлами и заметками между устройствами

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 17:54
  • Просмотров: 0
Edge Canary получает встроенную функцию для обмена файлами и заметками между устройствами

Самые последние обновления в Edge Canary принесли интересную функцию, ориентированную на повышение производительности. В настоящее время Microsoft тестирует новую возможность в браузере Edge, позволяющую пользователям хранить файлы и обмениваться ими на разных устройствах и платформах.

Новая функция называется Drop. Она «живет» в специальной боковой панели, такой как «Коллекции», «История», «Математический решатель» и т. д. Идея Drop состоит в том, чтобы предоставить пользователям кросс-платформенное пространство для хранения различного контента. Вы можете перетащить любой файл или создать заметку, введя ее в поле для сообщений. После синхронизации элементы в Drop становятся доступны в Edge на других компьютерах и мобильных устройствах.



В целом, Microsoft Edge Drop пытается имитировать функцию «Сохраненные сообщения» в Telegram, выделенное пространство для хранения всего, что вы хотите, внутри мессенджера. В отличие от Telegram, который предоставляет неограниченное облачное хранилище, Microsoft Edge Drop, похоже, зависит от свободного места, доступного в вашем OneDrive. В настройках Drop отображается QR-код для загрузки Edge на мобильном устройстве, а также индикатор хранилища OneDrive.



На данный момент функция Drop доступна только в Microsoft Edge Canary 104 для некоторых пользователей. Она является частью контролируемого развертывания функций, поэтому не все пользователи могут протестировать функцию Drop сразу. Вы можете испытать удачу, установив Edge Canary и проверив наличие функции в Настройки> Внешний вид.



Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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