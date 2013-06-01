Microsoft удалит некоторые функции из Excel из-за низкого уровня использования
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 13:35
- Просмотров: 158
Excel является одним из наиболее часто используемых приложений для работы с электронными таблицами, как в коммерческих, так и в личных целях. Хотя Microsoft регулярно добавляет улучшения в Excel, иногда она также удаляет некоторые из них. Теперь компания объявила о прекращении поддержки трех функций с июня 2023 года. Эти возможности доступны клиентам Microsoft 365, поэтому они затрагивают только подписчиков сервиса.
Первой такой функцией Excel в линейке являются Money. По сути, это динамический шаблон, который позволяет пользователям безопасно подключаться к данным своего банка и напрямую синхронизировать информацию. Он больше не будет обновлять ваши транзакции после 30 июня 2023 года. Вы также не сможете повторно подключить свой существующий финансовый счет или подключиться к новому. Однако вы сможете сохранить свои текущие данные, и Microsoft не сможет получить к ним доступ. Компания рекомендовала людям использовать другие премиальные шаблоны бюджета, доступные в Excel, или перейти на Tiller. Последний предлагает больше функций, чем Money в Excel, но также имеет дополнительную плату в размере $79 в год (60-дневная бесплатная пробная версия для клиентов Microsoft 365).
Далее будет удалена функция Wolfram Data Types. Microsoft объявила о партнерстве с Wolfram несколько лет назад, но теперь решила, что не хочет его продлевать.
Microsoft теперь сосредоточит свои усилия на своих доморощенных решениях. Обновления для существующих типов данных и подключения к новым перестанут работать с 11 июня 2023 года. При этом ваши существующие данные не будут удалены, они просто больше не будут подключены к сервису Wolfram.
Наконец, Microsoft также удалит партнерские предложения, потому что компания хочет изучить другие области, в которых она может повысить ценность для клиентов. Хотя компания не вдавалась в подробности, она уведомила, что если вы подпишитесь на какое-либо предложение, вы обязательно должны выкупить его до 30 июня 2023 года, прежде чем оно исчезнет навсегда.
Хотя Microsoft раскрыла некоторые причины прекращения поддержки трех этих продуктов, ресурс Thurrott отмечает, что в электронном письме, разосланном подписчикам Microsoft 365, также упоминается, что «Microsoft стремится улучшить вашу подписку на Microsoft 365. В результате мы иногда удаляем недостаточно используемые функции и преимущества». Хотя компания предоставила некоторые альтернативы этим функциям, будет интересно посмотреть, повлияет ли это каким-либо значительным образом на отток клиентов.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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