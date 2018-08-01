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Статистика браузеров за май 2022 года

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 13:51
  • Просмотров: 151

Компания StatCounter представила статистику браузеров за май 2022 года.

Статистика браузеров выглядит следующим образом:

• Google Chrome – 66.1%;
• Edge – 10.11%;
• Safari – 9.16%
• Firefox – 7.66%;
• Opera – 2.81;

Статистика мобильных браузеров выглядит следующим образом:

• Google Chrome – 64.83%;
• Safari – 24.77%;
• Samsung Internet – 4.84%;
• Opera – 1.72%;
• UC Browser – 1.25%;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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