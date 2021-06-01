Пользователи Mac должны получить текстовые предсказания в Word в сентябре
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 18:15
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Текстовые предсказания позволяют быстрее печатать, и Microsoft Word имеет эту функцию с прошлого года. Однако она была доступна не на всех платформах, что компания Microsoft стремится изменить, расширив ее доступность на большее количество платформ.
Согласно странице дорожной карты Microsoft 365, Microsoft сейчас работает над функцией для Word на Mac, которая будет предсказывать текст при вводе в редакторе. Пользователи Mac смогут писать более эффективно благодаря функции текстового предсказания, что позволит им сэкономить много времени.
Хотя это не подтверждено на странице дорожной карты, это будет очень похоже на то, как текстовые предсказания работают в веб-версии Word, Windows и Android. Если вы не согласны с предсказанием Microsoft, вы можете продолжать печатать, и предсказание автоматически исчезнет из редактора. А чтобы использовать предсказанное слово или фразу, вам нужно будет нажать клавишу Tab на клавиатуре.
Microsoft использует режим машинного обучения, чтобы делать предложения на основе введенного вами текста, что значительно ускоряет ввод текста и позволяет уменьшить количество ошибок при вводе. Согласно дорожной карте Microsoft 365, пользователи Mac получат текстовые предсказания в Word в сентябре. Инсайдеры Office в Current Channel, скорее всего, получат эту функцию до того, как она будет выпущена для широкой публики.
Напомню, что Microsoft может отложить релиз этой функции для пользователей Mac.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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