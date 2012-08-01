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Представление «Простая разметка» в веб-версии Word

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 18:43
  • Просмотров: 115

Microsoft рада сообщить, что представление «Простая разметка» теперь доступно в веб-версии Word.

Представление «Простая разметка» в веб-версии Word

Microsoft услышала ваши отзывы! Вам необходимо иметь возможность просматривать документы Word, содержащие отслеженные изменения, так, чтобы они меньше отвлекали внимание, и вы хотите иметь больше контроля над тем, как ваш документ отображается в веб-версии Word. Представление «Простая разметка» удовлетворяет обе эти потребности.

Если вы используете Word для Windows или Word для Mac, возможно, вы уже знакомы с представлением «Простая разметка» и его преимуществами. Оно хранит предложения от других — как отслеживаемые изменения, так и комментарии — на периферии, позволяя вам сосредоточиться на самом документе, не забывая о наличии предложений.


Документ в представлении «Вся разметка»



Документ в представлении «Простая разметка»


Как это работает

1. 1. В любом документе веб-версии Word щелкните вкладку «Рецензирование».
2. 2. Щелкните стрелку справа от кнопки представления «Разметка», а затем выберите «Разметка на полях (простая разметка)» из списка.

Представление «Простая разметка» в веб-версии Word


Доступность

Microsoft развернет эту функцию для всех веб-пользователей в течение следующего месяца или около того.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
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