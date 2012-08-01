Представление «Простая разметка» в веб-версии Word
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 18:43
- Просмотров: 115
Microsoft рада сообщить, что представление «Простая разметка» теперь доступно в веб-версии Word.
Представление «Простая разметка» в веб-версии Word
Microsoft услышала ваши отзывы! Вам необходимо иметь возможность просматривать документы Word, содержащие отслеженные изменения, так, чтобы они меньше отвлекали внимание, и вы хотите иметь больше контроля над тем, как ваш документ отображается в веб-версии Word. Представление «Простая разметка» удовлетворяет обе эти потребности.
Если вы используете Word для Windows или Word для Mac, возможно, вы уже знакомы с представлением «Простая разметка» и его преимуществами. Оно хранит предложения от других — как отслеживаемые изменения, так и комментарии — на периферии, позволяя вам сосредоточиться на самом документе, не забывая о наличии предложений.
Документ в представлении «Вся разметка»
Документ в представлении «Простая разметка»
Как это работает
1. 1. В любом документе веб-версии Word щелкните вкладку «Рецензирование».
2. 2. Щелкните стрелку справа от кнопки представления «Разметка», а затем выберите «Разметка на полях (простая разметка)» из списка.
Доступность
Microsoft развернет эту функцию для всех веб-пользователей в течение следующего месяца или около того.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
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