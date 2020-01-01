Переработанный пользовательский интерфейс, похожий на Windows 11, теперь доступен в Edge Stable
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 19:32
- Просмотров: 123
Ранее на этой неделе Microsoft выпустила Edge Stable 102 без изменений, но с несколькими новыми политиками, которые практически не имеют ценности для постоянного клиента. Тем не менее, за экспериментальным флажком скрывается одно существенное изменение. Как оказалось, Edge 102 дает возможность включения нового дизайна, подобного Windows 11.
Месяц назад Microsoft добавила возможность включения нового пользовательского интерфейса в Edge Canary. Он добавляет эффект Mica к фону строки заголовка и панели инструментов при использовании темы по умолчанию. Также пользователи могут включать новые закругленные вкладки с помощью отдельного переключателя, также отвечающего за Mica на панели инструментов.
После короткого периода тестирования компания решила добавить новый дизайн в Stable Channel, чтобы больше пользователей могли протестировать и предоставить обратную связь. Тем не менее, переработанный пользовательский интерфейс остается скрытым за флагом, поэтому по умолчанию вы его не увидите. Вот как его включить:
1. Обновите Edge до версии 102 или новее.
2. Вставьте следующий URL-адрес в адресную строку: edge://flags/#edge-visual-rejuv-show-settings.
3. Установите для флага значение «Включено», затем перезапустите браузер.
4. Перейдите в Настройки> Внешний вид и включите опцию «Показать визуальные эффекты Windows 11…». Вы также можете включить закругленные углы для вкладок.
5. Перезапустите браузер и наслаждайтесь зрелищем.
Обратите внимание, что новые визуальные эффекты находятся в стадии разработки, и Microsoft предупреждает, что пользователи могут заметить некоторые проблемы с производительностью. Кроме того, переработанный пользовательский интерфейс работает только с черно-белой темой по умолчанию.
Стоит отметить, что это не первый случай, когда Microsoft экспериментирует с эффектом Mica в Edge в Windows 11. Ранее браузер позволял пользователям включать Mica на полосе вкладок с помощью флага, который теперь исчез в Edge 102. Последнее обновление заменило его новой опцией для управления экспериментальными настройками внешнего вида. Последнее включает в себя эффект Mica и закругленные вкладки, а также может внести дополнительные изменения в будущих обновлениях.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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