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Microsoft отложила релиз следующей версии Exchange Server до 2025 года

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 21:16
  • Просмотров: 83

Еще в сентябре 2020 года Microsoft объявила, что следующая версия Exchange Server появится во второй половине 2021 года. Однако компания пропустила этот срок из-за глобальной атаки злоумышленников на локальные серверы Exchange. Поскольку Microsoft изменила приоритет, чтобы сосредоточиться на безопасности Exchange, теперь она объявила, что следующая версия Exchange Server будет выпущена во второй половине 2025 года, что является четырехлетней задержкой по сравнению с ее первоначальной стратегией.

Следующая версия Exchange Server будет доступна только клиентам с Software Assurance. Также потребуется Server and Client Access License (CAL). Хотя мы знаем, что она будет доступна по модели подписки, Microsoft заявляет, что поделится более подробной информацией о ценах, функциях, брендинге и требованиях в первой половине 2024 года.

Как отмечает Мэри Джо Фоли, Exchange Server 2016 и 2019 будут поддерживаться до 14 октября 2025 года, но после этой даты будет поддерживаться только Exchange Server 2025. Интересно, что у этой версии Exchange Server не будет даты окончания поддержки, и Microsoft будет продолжать поддерживать ее, пока не появится «существенный рыночный спрос».

Microsoft также намекнула, что работает над обновлением на месте для тех, кто работает на Exchange Server 2019. Это указывает на то, что вам может не понадобиться новое оборудование или планирование миграции почтовых ящиков при обновлении до Exchange Server 2025.

Вы можете ознакомиться с последними достижениями в Exchange Server 2019 в посте в блоге Microsoft здесь.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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