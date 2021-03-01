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Microsoft Whiteboard получит возможность поиска онлайн-изображений через Bing в этом месяце

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 16:47
  • Просмотров: 0

Microsoft Whiteboard — это бесплатный цифровой холст, который помогает людям создавать и визуализировать идеи и делиться ими с другими. Он доступен практически на всех платформах, включая Android, iOS, Windows, Mac и Teams. И в этом месяце он получит кое-что новое, облегчающее пользователям поиск онлайн-изображений.

Согласно странице дорожной карты Microsoft 365, Microsoft работает над возможностью интеграции поиска изображений Bing с Whiteboard для устройств Surface, Интернета, рабочего стола и Teams. Это позволит пользователям искать онлайн-изображений через Bing внутри вышеупомянутых клиентов Whiteboard.

Возможность поиска онлайн-изображений через Bing можно отключить. Как указано на странице дорожной карты, «службу можно контролировать с помощью необязательной политики подключенных возможностей».



В настоящее время Microsoft работает над этой функцией и обещает представить ее широкой публике в этом месяце. Однако, как всегда, на странице дорожной карты не упоминается точная дата ее появления. Также стоит отметить, что компания может отложить релиз новой функции на более поздний срок, если Microsoft не успеет её реализовать.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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