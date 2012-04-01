В Центре администрирования Microsoft 365 теперь есть страница обновлений программного обеспечения для Windows и Office.
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 18:11
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Если вы являетесь ИТ-администратором, управляющим обновлениями программного обеспечения в своей организации, вам будет интересно узнать, что Microsoft выпустила новую страницу обновлений программного обеспечения в Центре администрирования Microsoft 365. Предполагается, что эта панель управления предоставит вам общий обзор состояния обновлений и работоспособности вашего программного обеспечения Windows и Office в унифицированном представлении.
Первоначально эта функция должна была быть выпущена в апреле 2022 года, но предварительная версия доступна только сейчас. Панель управления обновлений программного обеспечения предоставит администраторам множество показателей, включая информацию о том, на скольких устройствах установлены последние обновления безопасности для Microsoft 365 Apps, разбивку уязвимостей безопасности, количество компьютеров с неподдерживаемыми версиями Windows, а также подробную информацию о ПК с версиями Windows, срок обслуживания которых подходит к концу.
На сегодняшний день веб-страница обновлений программного обеспечения содержит только подробную информацию о приложениях Microsoft 365 и Windows. Однако стало известно, что позже в этом году Microsoft расширит её, включив локальные серверы Exchange. Exchange Server 2019 также получит аналогичный опыт в начале следующего года.
Важно отметить, что панель управления обновлений программного обеспечения в настоящее время имеет статус предварительной версии, поэтому могут быть шероховатости в интерфейсе. Microsoft отметила, что панель управления получает диагностические данные по принципу best-effort, поэтому счетчики могут быть неточными, а также может наблюдаться задержка в обновлениях. Однако, если вы все же хотите попробовать, загляните на специальные страницы справки здесь и здесь.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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