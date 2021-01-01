Microsoft Teams скоро получит опыт Cameo для PowerPoint Live
-
- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 18:29
- Просмотров: 0
Если вы недавно работали в гибридных средах через Microsoft Teams, вы знаете, что совместное использование экрана для презентации набора слайдов — довольно распространенное явление. В то время как большинство людей делят весь свой экран или выбирают экран с открытым PowerPoint, в Teams есть третий вариант, который называется PowerPoint Live.
Презентации PowerPoint Live позволяют посетителям взаимодействовать с презентациями, не влияя на представление докладчика, а это означает, что пользователи могут перемещаться между слайдами, если они хотят, во время живой презентации, не нарушая саму презентацию. Они также могут использовать программы чтения с экрана или режим высокой контрастности, что помогает им просматривать презентацию в желаемом темпе. Докладчики также могут просматривать несколько слайдов, видеопотоки участников и заметки, не влияя на презентацию.
Теперь Microsoft сообщила, что интегрирует новый опыт под названием Cameo в PowerPoint Live для Teams. Это было добавлено на странице дорожной карты Microsoft 365.
Проще говоря, Cameo интегрирует вашу камеру Teams непосредственно в презентацию, а затем вы можете настроить макет, например, где и как вы хотите отображаться в отношении слайдов, которыми вы делитесь. Интересно, что Microsoft анонсировала нечто подобное еще в мае 2021 года, поэтому немного неясно, чем Cameo будет отличаться от этого.
Microsoft планирует выпустить эту функцию в августе 2022 года в настольной версии Teams, но важно отметить, что временные рамки в дорожной карте Microsoft 365 являются лишь ориентировочными.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 33
Пользователей: 0
Гостей: 33
Роботы: Google Yandex
Пользователей: 0
Гостей: 33
Роботы: Google Yandex
+3Новостей: 14292
+0Комментариев: 39458
+0Пользователей: 10085