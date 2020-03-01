Подавление фонового шума Microsoft Teams теперь работает на Mac и iOS
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 12:27
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Более 270 миллионов активных пользователей полагаются на Microsoft Teams для связи, обмена информацией, обучения и совместной работы, что подтверждает стремление Microsoft к постоянному улучшению качества вызовов. Ранее Microsoft представила подавление шума на основе машинного обучения, которое автоматически удаляет нежелательные фоновые звуки из вызовов и собраний. С тех пор Microsoft работает над тем, чтобы распространить эту функцию на большее количество платформ и сценариев. После первоначального релиза на Windows подавление фонового шума теперь доступно на Mac и iOS.
После релиза функции подавления фонового шума Teams для пользователей Windows в качестве необязательной функции Microsoft прошла итеративный цикл разработки и оценки, чтобы оптимизировать модель и продвигать более широкие исследования в этой области. Помня об этой цели, Microsoft запустила различные конкурсы, в том числе последний на International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing 2022, и открыла исходный код как для набора данных, так и для фреймворка краудсорсинга качества восприятия.
Эти события помогли улучшить качество и сложность модели. Итеративный процесс экспериментирования показал, что улучшение качества вызовов привело к увеличению продолжительности вызовов один на один. Microsoft также отметила снижение на 32 % жалоб на фоновый шум, о котором сообщалось в опросе в конце вызова. Учитывая важность этих улучшений, Microsoft включила подавление шума на основе машинного обучения по умолчанию для клиентов Teams, использующих Windows. Те же эксперименты были проведены для Mac и iOS, которые показали аналогичные улучшения, что побудило Microsoft выпустить эту функцию по умолчанию и на этих платформах. Это изменение включения шумоподавления по умолчанию для большинства вызовов делает эту функцию наиболее широко используемой функцией искусственного интеллекта в Microsoft Teams, но, что более важно, улучшает возможности для миллионов пользователей, которые уверенно принимают вызовы и собрания Teams из любого места.
В дополнение к этому расширенному охвату платформы Microsoft также работает над тем, чтобы сделать подавление шума на основе машинного обучения доступным для расширенного диапазона типов устройств, включая поддержку устройств на базе ARM и Microsoft Teams Rooms.
В то время как преимущества подавления шума на основе машинного обучения кажутся очевидными и повсеместными, Microsoft помнила о сценариях, в которых важно не подавлять неречевой контент, например, во время уроков музыки. Хотя может быть желательно, чтобы музыкальная практика вашего ребенка не мешала вашему рабочему собранию, Microsoft также хочет избежать негативного влияния на способность учителя проводить урок музыки в Teams.
Чтобы различать эти варианты использования, Microsoft внедрила обнаружение музыки в функцию подавления шума. Эта функция предупреждает пользователей, когда ИИ идентифицирует музыку, чтобы они могли отключить шумоподавление и включить передачу музыки через «Высококачественный музыкальный режим». Обнаружение музыки было выпущено для настольного клиента Windows и позволило Microsoft включить подавление шума на основе машинного обучения по умолчанию для клиентов из сферы образования. Будущий релиз этой функции запланирован для пользователей образовательных учреждений на устройствах Mac и iOS, а также для всех клиентов Teams Android и веб-клиентов.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
techcommunity.microsoft.com
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