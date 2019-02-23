Глава Microsoft HoloLens Алекс Кипман уходит из Microsoft после обвинений в неправомерных действиях
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 13:10
- Просмотров: 162
Алекс Кипман - это имя, которое мы слышим уже около десяти лет в связи с технологическими инновациями. Исполнительный директор Microsoft начал работать в компании в 2001 году и в итоге возглавил команды Xbox Kinect и HoloLens. Он также был техническим сотрудником Microsoft.
Однако недавно появился отчет, в котором Кипман обвиняется в неправомерных действиях на рабочем месте. В нем содержались рассказы 25 сотрудников, которые рассказали о том, как руководитель смотрел порнографическое VR-видео на глазах у всех в офисе и доставлял сотрудникам дискомфорт, прикасаясь к ним. Сотрудники также утверждали, что им было приказано не оставлять сотрудниц одних рядом с Кипманом.
После этих обвинений в неправомерных действиях Алекс Кипман ушел из Microsoft. Согласно внутреннему электронному письму, полученному GeekWire, глава Microsoft Cloud & AI Group Скотт Гатри проинформировал сотрудников о том, что:
В течение последних нескольких месяцев мы с Алексом Кипманом обсуждали дальнейший путь команды. Мы обоюдно решили, что сейчас самое подходящее время для того, чтобы он покинул компанию, чтобы воспользоваться другими возможностями. Я ценю потрясающее видение Алекса, которое он давал Microsoft на протяжении многих лет, и все, что он сделал для продвижения наших предложений Metaverse. Алекс намерен помочь командам в переходном процессе в течение следующих двух месяцев и обеспечить успех, прежде чем приступить к дальнейшим действиям.
Хотя нет никаких ссылок на обвинения в неправомерных действиях, внезапный уход Кипмана в некоторой степени подтверждает, что Microsoft больше не нравится его присутствие. Тем не менее, Кипман останется еще на два месяца, чтобы помочь с переходом.
Все его подразделение смешанной реальности будет реорганизовано, а команда аппаратного обеспечения теперь подчиняется подразделению Windows + Devices, возглавляемому Паносом Панаем. Между тем, команды Mixed Reality Presence и Collaboration, также отвечающие за Microsoft Mesh, присоединятся к Teams в рамках подразделения Experiences + Devices, возглавляемого Джеффом Тепером.
Еще неизвестно, повлияет ли эта крупная внутренняя реструктуризация на будущее некоторых проектов Microsoft, таких как HoloLens.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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