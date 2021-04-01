Реакция на комментарии в веб-версии Word
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 13:58
- Просмотров: 163
Microsoft рада сообщить, что теперь вы можете оценивать комментарии в Word для веб-документов.
Реагируйте на комментарии
Комментарии являются ключевым компонентом эффективной совместной работы над документами Word. Microsoft слышала от многих из вас, что вы хотели иметь возможность выразить свою реакцию на комментарий, как вы это делаете в Teams или других приложениях для социальных сетей. Вот почему команда Word добавила возможность реакции для участников совместной работы на комментарии друг друга.
Ранее пользователи часто печатали ответы типа «+1», чтобы выразить свое согласие. Теперь вы можете просто нажать кнопку, чтобы «проголосовать» за ответ, согласиться с мнением или подтвердить, что прочитали отзыв соавтора.
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Как это работает
1. Откройте документ, который уже содержит комментарии, и либо отреагируйте на существующий комментарий, либо добавьте новый.
2. Чтобы отреагировать на комментарий, нажмите кнопку «Нравится» в правом верхнем углу поля комментария.
3. Чтобы удалить свою реакцию, просто нажмите кнопку «Нравится» еще раз.
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Советы и приемы
• У корневого комментария в цепочке будет видна пустая кнопка «Нравится», которая изменит цвет и покажет число, указывающее, сколько пользователей оценили комментарий. Для ответов на корневой комментарий вам нужно щелкнуть, чтобы развернуть ветку, а затем навести указатель мыши на конкретный ответ, чтобы увидеть пустой лайк;
• При наведении курсора мыши на кнопку «Нравится» для комментария с существующими лайками появится список имен пользователей, показывающий, кому на данный момент понравился комментарий. Этот список будет обновляться в режиме реального времени во время совместной работы над вашим документом в веб-версии Word;
• Чтобы отреагировать на комментарий, не используя мышь, нажмите ALT+F12, чтобы перейти к цепочке комментариев, а затем нажмите клавишу TAB, чтобы выбрать «Нравится». Вы можете нажать Enter или пробел, чтобы щелкнуть кнопку «Нравится», и клавишу Alt+стрелка вниз, чтобы развернуть список пользователей, что позволит вам перемещаться по списку с помощью клавиш со стрелками вверх и вниз;
• Чтобы поставить «нравится комментарию под верхним комментарием в ветке, нажмите стрелку вниз, чтобы перемещаться по списку ответов на комментарии, пока не дойдете до нужного комментария, затем повторите описанные выше действия, чтобы поставить «нравится» этому конкретному ответу;
Известные проблемы
• Соавторы на других платформах (Windows, Mac, iOS и Android) не смогут видеть реакции на комментарии. В настоящее время нет уведомлений о реакциях на комментарии, но команда разработчиков Word работает над добавлением уведомлений и поддержкой реакций на других платформах в ближайшее время!;
• Могут быть случаи, когда реакции на комментарии недоступны при редактировании старых документов. В этих случаях у старых комментариев не будет кнопки «Нравится». Однако вы можете добавить новый комментарий в документ и использовать функциональность кнопки «Нравится» в этом комментарии;
Доступность
Кнопка «Нравится» в настоящее время развертывается и будет доступна всем пользователям веб-версии Word.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
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