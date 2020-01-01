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Microsoft Edge Stable Build 102.0.1245.41 содержит исправления безопасности и исправляет ошибку печати PDF-файлов

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 18:26
  • Просмотров: 110

На выходных Microsoft выпустила два небольших обновления для браузера Edge. Компания разослала обновление безопасности в пятницу и еще одно сегодня. В то время как пятничное обновление исправило проблему безопасности, которая затрагивала браузер Edge, сегодняшнее обновление исправило проблемы безопасности, которые затронули все веб-браузеры на базе Chromium. Кроме того, обновление, по-видимому, исправило проблему, из-за которой PDF-файлы не печатались при доступе через браузер Edge.

Edge Stable Build 102.0.1245.41 является обновлением обслуживания, которое исправляет несколько уязвимостей. Microsoft пока не обновила страницу Microsoft Edge Stable. Однако ранее компания сообщала о следующих уязвимостях в браузерах Chromium и Edge:

CVE-2022-2007;
CVE-2022-2008;
CVE-2022-2010;
CVE-2022-2011;

Вышеупомянутые уязвимости безопасности затрагивают все браузеры, основанные на движке Chromium, включая Google Chrome. Компания Google подтвердила, что 9 июня 2022 года исправила эти уязвимости в браузере на базе Chromium. Некоторые проблемы безопасности имеют уровень «Высоко». Ни Microsoft, ни Google пока не предоставили подробной информации об уязвимостях.

В дополнение к исправлениям безопасности последнее обновление также исправляет ошибку с печатью PDF-файлов. Проблема существовала с момента обновления Edge до версии 102.0.1245.30. Хотя она не была широко распространена, некоторые сетевые администраторы заявили, что все компьютеры в сети не могут печатать PDF-файлы из обновленного браузера.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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