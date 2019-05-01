Приложение Microsoft Defender теперь доступно для частных лиц для защиты своих ПК и телефонов
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 01:13
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Приложение Microsoft Defender теперь доступно для частных лиц. Другими словами, оно больше не ограничивается предприятиями и крупными организациями. Индивидуальные лицензии на платформу антивируса и защиты от вредоносных программ теперь доступны через подписки Microsoft 365 Personal и Microsoft 365 Family.
Microsoft Defender теперь является частью подписки Microsoft 365 для отдельных пользователей. Оно доступно для Windows, macOS, iOS и Android. По сути, это означает, что даже одна подписка на Microsoft 365 с Microsoft Defender может обеспечить защиту до пяти устройств, каждое из которых работает под управлением своей операционной системы.
Microsoft Defender намного шире, чем Windows Defender. Оно предназначено для использования в качестве хаба всех средств защиты, которые может предложить Microsoft. Платформа позволяет пользователям просматривать информацию о состоянии безопасности каждого из своих устройств.
Приложение Microsoft Defender глубоко интегрировано с учетной записью Microsoft и, следовательно, позволяет пользователям видеть все связанные устройства в одном приложении. Это упрощает управление ими из одного места. Приложение также обещает доставлять мгновенные предупреждения о безопасности и советы, которые помогут подписчикам оставаться в безопасности на каждом из своих устройств.
Microsoft Defender также включает в себя собственный движок защиты от вредоносных программ. Однако в Windows оно позволяет Windows Defender использовать Windows Security, который включает защиту от вредоносных программ. То же самое относится и к устройствам iPhone под управлением iOS. Однако Microsoft Defender может добавить дополнительный уровень защиты на устройствах под управлением Android и macOS.
Приложение Microsoft Defender не ново. Оно уже давно есть в официальных магазинах приложений всех основных операционных систем. Лицензия Microsoft 365 отныне будет включать Microsoft Defender и, следовательно, предлагать улучшенную защиту от вирусов, вредоносных программ, попыток фишинга и программ-вымогателей на нескольких устройствах. Кроме того, Microsoft планирует дополнительные функции для Microsoft Defender для частных лиц.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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