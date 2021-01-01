Microsoft работает над играми для Microsoft Teams
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 12:37
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Microsoft начала работать над добавлением казуальных игр в Microsoft Teams. Источники, знакомые с планами Microsoft, сообщают, что компания начала тестировать такие игры, как Solitaire, Connect 4 и Wordament, внутри Microsoft Teams. Казуальные игры предназначены для того, чтобы коллеги могли играть друг против друга во время собраний.
Хотя в ближайшее время вы не будете играть в Halo или Forza внутри Teams, Microsoft явно рассматривает игры как еще один способ улучшения качества проведения собраний, поскольку компании продолжают сбалансировать потребности гибридной и удаленной работы.
Microsoft сейчас только тестирует казуальные игры из предложения Casual Games, и компания может решить не развертывать эту интеграцию для потребителей и предприятий. В компании Microsoft отказались комментировать тестирование игр в Microsoft Teams.
Помимо тестирования казуальных игр в Teams, Microsoft также планирует создать виртуальные пространства в Teams, где коллеги могут общаться с помощью игр. Эти виртуальные пространства являются частью более широких метаверсивных планов Microsoft, и компания ранее подробно описывала свои амбиции в отношении 3D-аватаров и иммерсивных собраний, которые, как ожидается, появятся в Microsoft Teams в этом году.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
theverge.com
theverge.com
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