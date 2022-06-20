Microsoft подтверждает, что Windows Autopatch не делает июньский вторник патчей последним
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- Категория: Microsoft
- Дата: 20-06-2022, 22:22
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Microsoft не подтвердила сообщения о том, что 14 июня является последним вторником патчей, поскольку предстоящее развертывание службы Windows Autopatch, похоже, вызывает некоторую путаницу.
В апреле Microsoft представила Windows Autopatch, службу автоматического обновления для некоторых корпоративных клиентов Windows 10 и Windows 11. Служба, предназначенная для того, чтобы упростить администраторам управление и развертывание обновлений для приложений Windows и Microsoft 365, направлена на то, чтобы сделать вторник патчей «просто еще одним вторником» для предприятий, заявили представители Microsoft в то время.
Windows Autopatch в настоящее время находится в статусе общедоступной предварительной версии и должна стать общедоступнной в начале июля 2022 года для клиентов Microsoft, у которых есть лицензия Windows Enterprise E3 или выше. Администраторы смогут продолжать использовать свои текущие инструменты и процессы для развертывания обновлений или позволить службе Autopatch сделать это за них.
Однако на этой неделе несколько крупных компаний по кибербезопасности и известных новостных изданий по безопасности вызвали замешательство, когда сообщили, что недавний вторник патчей был последним вторником патчей, назвав его «последним вторником патчей в истории», «концом вторника патчей» и «концом эпохи».
Это не точно. Развертывание Windows Autopatch не означает, что больше не будет вторника патчей.
Microsoft сообщила SecurityWeek, что компания продолжит выпускать обновления безопасности во второй вторник месяца. Windows Autopatch - это служба для некоторых корпоративных клиентов, но для всех остальных изменений не будет.
Высокопоставленные источники в Microsoft также подтвердили SecurityWeek, что публичные сообщения об окончании вторника патчей являются ложными.
Даже в публичной документации Microsoft по Windows Autopatch отмечается, что новая служба не влияет на вторник патчей.
Путаница также может быть частично связана с тем фактом, что для организаций, использующих Windows Autopatch, по умолчанию будет установлен график выпуска обновлений, но исправления, устраняющие критические уязвимости, будут выпускаться в ускоренном порядке, чтобы немедленно защитить устройства.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
securityweek.com
securityweek.com
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