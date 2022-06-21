Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 104.0.1293.1

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 01:46
  • Просмотров: 312
Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 104.0.1293.1

Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Dev Build 104.0.1293.1. На этой неделе Microsoft добавила больше улучшений к старым функциям, улучшила надежность и изменила поведение некоторых вещей.

Сегодня в блоге Microsoft Edge Microsoft написала об отладке в Интернете с помощью инструмента 3D View в DevTools. На прошлой неделе Microsoft объявила некоторые новости для тех из вас, кто разрабатывает расширения.

Добавлены функции:

• Мобильные устройства: Улучшено время загрузки функции «Читать вслух»;

Улучшена надежность:

• Улучшен браузер, чтобы переход между светлой или темной темой был более плавным;
• Улучшена логика улучшения изображения;

Изменено поведение:

• Мобильные устройства:
• Исправлено ложное предупреждение об обновлении в Настройки> О Microsoft Edge;
• Кнопка «Читать вслух» теперь будет отображаться только на тех веб-сайтах, на которых включена эта функция;
• Обновлены настройки речи в режиме чтения для Android;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
  • +1
Похожие новости
Обзор Windows 10
Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 81.0.403.1

Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 81.0.403.1

Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Canary Build 80.0.319.0

Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Canary Build 80.0.319.0

Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 79.0.279.0

Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 79.0.279.0

Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 78.0.268.1 (Обновлено)

Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 78.0.268.1 (Обновлено)

Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 77.0.197.1

Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 77.0.197.1




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 23
Пользователей: 0
Гостей: 23
Роботы: Yandex Google
+4  
Новостей: 14319
+0  
Комментариев: 39458
+0  
Пользователей: 10085