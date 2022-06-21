Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 104.0.1293.1
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 01:46
- Просмотров: 312
Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Dev Build 104.0.1293.1. На этой неделе Microsoft добавила больше улучшений к старым функциям, улучшила надежность и изменила поведение некоторых вещей.
Сегодня в блоге Microsoft Edge Microsoft написала об отладке в Интернете с помощью инструмента 3D View в DevTools. На прошлой неделе Microsoft объявила некоторые новости для тех из вас, кто разрабатывает расширения.
Добавлены функции:
• Мобильные устройства: Улучшено время загрузки функции «Читать вслух»;
Улучшена надежность:
• Улучшен браузер, чтобы переход между светлой или темной темой был более плавным;
• Улучшена логика улучшения изображения;
Изменено поведение:
• Мобильные устройства:
• Исправлено ложное предупреждение об обновлении в Настройки> О Microsoft Edge;
• Кнопка «Читать вслух» теперь будет отображаться только на тех веб-сайтах, на которых включена эта функция;
• Обновлены настройки речи в режиме чтения для Android;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
techcommunity.microsoft.com
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