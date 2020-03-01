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Расширение Microsoft Editor теперь доступно в Outlook на разных платформах

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 16:17
  • Просмотров: 219

Microsoft объявила, что расширение Microsoft Editor теперь доступно в Outlook на других платформах. Благодаря последнему обновлению пользователи могут получить доступ к редактору в веб-версии Outlook, Mac, iOS, Windows и Android.

Microsoft Editor помогает пользователям улучшить грамматику при использовании приложений Office. Оно предлагает рекомендации по орфографии, грамматике и стилю письма, которые «помогут вам писать уверенно». Microsoft Editor поддерживает более 90 языков, но большинство из них работают только с базовыми проверками. Более сложные предложения доступны на 20 языках, что по-прежнему впечатляет для относительно новой службы, которую Microsoft запустила в начале 2020 года.

Вы можете использовать Microsoft Editor бесплатно, но проверка орфографии, расширенная проверка грамматики и улучшения письма доступны только подписчикам Microsoft 365. Расширение включено по умолчанию в Outlook, и пользователи могут отключить редактор в настройках на каждой платформе.

Узнать другие подробности можно здесь.

Илья Источник:
neowin.net
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