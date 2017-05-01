Microsoft добавляет поддержку дистрибутивов WSL 2 в Windows Server
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 16:33
- Просмотров: 210
Microsoft объявила, что дистрибутивы Windows Subsystem for Linux (WSL) 2 теперь работают на Windows Server 2022. Месяц назад компания разрешила тестировщикам попробовать эту функцию через GitHub, но после развертывания обновления KB5014678 все пользователи Windows Server 2022 также получили эту функцию.
Если вам по-прежнему необходимо обновить систему, чтобы получить поддержку WSL 2 при установке Windows Server, просто нажмите «Проверить наличие обновлений» и убедитесь, что установлено обновление KB5014678. Как только это произойдёт, вы будете готовы к установке и использованию WSL.
Чтобы начать работу с WSL, вам просто нужно открыть PowerShell с правами администратора и ввести:
wsl –install
Если вам нужна дополнительная помощь в её установке, Microsoft подготовила специальную страницу документации, на которой также есть дополнительные ссылки для начала работы. Если у вас есть какие-либо технические проблемы, Microsoft просит вас сообщить о них в репозиторий WSL на GitHub.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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