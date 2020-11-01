Edge Dev и Canary получают встроенный лаунчер для быстрых команд
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 17:41
- Просмотров: 208
Давным-давно Google добавила в Chrome удобную функцию, которая позволяет вам получать доступ к различным функциям браузера с помощью быстрых команд. Например, вы можете вызвать строку поиска и ввести «очистить историю», чтобы удалить историю, не погружаясь в настройки браузера. Теперь та же функция доступна в Edge Dev и Canary.
На данный момент функция быстрых команд в Microsoft Edge скрывается за экспериментальным флагом, который необходимо включить вручную. Перейдите в edge://flags/#edge-devtools-toaster и установите для DevTools Toaster значение Enabled. Перезапустите браузер, а затем вы можете нажать Ctrl + Shift + Space, чтобы вызвать лаунчер. Другой способ открыть панель быстрых команд — открыть главное меню и выбрать Дополнительные инструменты> Быстрые команды.
Панель быстрых команд поддерживает не все функции или настройки браузера, поэтому вам все равно придется использовать поиск в настройках для навигации. Тем не менее, этого достаточно для выполнения рутинных задач с гораздо меньшим количеством кликов. Кроме того, учитывая экспериментальный характер этой функции, вы можете ожидать, что Microsoft улучшит ее в будущих обновлениях.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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