Простое переключение между учетными записями Office Mobile для Android
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- Категория: Microsoft
- Дата: 23-06-2022, 17:52
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Microsoft рада объявить о доступности переключения учетных записей в Office Mobile для Android. Теперь у вас будет единое представление всех учетных записей, в которые вы вошли, и вы сможете переключаться между ними всего за пару кликов.
Переключение между учетными записями Office Mobile
Многие из вас просили предоставить возможность переключения между всеми учетными записями, которые вы используете в приложении Office Mobile на своем устройстве Android. У вас может быть несколько рабочих учетных записей или личная учетная запись, и вы хотите получить доступ ко всем из них на ходу.
Эта новая функция позволяет поддерживать порядок на рабочем месте, а также позволяет быстро переключаться на любую учетную запись, которая вам нужна!
Как это работает
1. Нажмите иконку своего профиля на главном экране Office Mobile.
2. Откроется экран «Я». На этом экране вы можете:
• Переключитесь с одной учетной записи на другую, коснувшись имени нужной учетной записи;
• Добавьте новую учетную запись, нажав «Подключить учетную запись»;
Сценарии, чтобы попробовать
На экране «Я» выберите учетную запись из списка учетных записей, в которые вы вошли. Выбрав конкретную учетную запись, теперь вы можете:
• Просматривайте весь свой последний контент и контент, которым с вами поделились, на главном экране;
• Просматривайте файлы и содержимое из этой учетной записи с помощью опции «Обзор» на главном экране;
• Нажмите «+», чтобы создать и сохранить файлы в облачном хранилище, связанном с выбранной учетной записью;
Доступность
Microsoft будет развертывать эту функцию для инсайдеров Office под управлением Android build 16.0.15225.20232 или более поздней версии.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
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