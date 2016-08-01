Microsoft выпустила обновление для Xbox
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 17:47
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Microsoft выпустила обновление для Xbox, которое обновляет версию ОС до 10.0.22000.4975. В этом обновлении нет новых функций, но вы должны увидеть общие улучшения стабильности и производительности. К сожалению, существует еще целый ряд нерешенных известных проблем, но, к счастью, некоторые из них включают обходные пути.
Одна из проблем, о которой знает Microsoft, заключается в том, что кнопка Xbox не работает на клавиатуре Razer Turret при попытке доступа к руководству. В качестве обходного пути Microsoft предлагает использовать клавишу Windows или сочетание Windows + X для доступа к руководству.
Еще одна проблема, с которой сталкиваются некоторые люди, заключается в том, что консоль отображает неправильное разрешение при первом включении. Чтобы обойти эту проблему, пользователям предлагается перезагрузить консоль через меню питания, доступ к которому можно получить, удерживая нажатой кнопку Xbox. Как только консоль снова включится, она должна использовать ожидаемое разрешение.
Если вы хотите получить это обновление вручную, нажмите кнопку Xbox, затем перейдите в Профиль и система> Настройки> Система> Обновления. Здесь вы сможете выбрать доступное обновление консоли, если оно еще не установлено. Если вы хотите, чтобы ваша консоль обновлялась автоматически, в том же меню выберите «Обновлять мою консоль» и «Обновлять мои игры и приложения».
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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