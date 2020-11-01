Microsoft внесет улучшение в опросы в Teams
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 18:04
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Microsoft развернула опросы в Teams еще в 2020 году, и с тех пор компания представила несколько улучшений, таких как интеллектуальные предложения для опросов, чтобы улучшить общее впечатление от собраний Teams. Она будет продолжать улучшать опросы, добавляя новые функции, и вы сможете увидеть одну из них в следующем месяце.
Согласно странице дорожной карты Microsoft 365, Microsoft представит новую возможность опросов на собраниях Teams, что позволит докладчикам и организаторам собраний избавиться от необходимости создания повторяющихся опросов каждый раз с нуля. Как они смогли избавиться от процесса, спросите вы? Что ж, Microsoft позволит докладчикам и организаторам получать доступ к ранее созданным опросам для повторного использования или изменения.
Изменяя предыдущие опросы, докладчики могут применять их на новых собраниях, не создавая повторные опросы каждый раз с нуля. Это определенно сэкономит организаторам собраний много времени.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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