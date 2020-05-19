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Edge скоро позволит вам сотрудничать в коллекциях и добавлять больше контента

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 21:42
  • Просмотров: 0

Microsoft объявила о нескольких новых функциях, которые скоро появятся в браузере Edge. Компания хочет улучшить функцию «Коллекция» и позволить пользователям хранить больше контента и сотрудничать с другими людьми.

Текущая версия Microsoft Edge позволяет создавать коллекции с различным содержимым, например, целыми веб-страницами, контентом из Pinterest и заметками. Microsoft понимает, что пользователи хотят хранить больше файлов в своих коллекциях, поэтому в будущих обновлениях появится возможность добавления изображений и видео с помощью простого щелчка правой кнопкой мыши.

Microsoft также позволит пользователям работать вместе в будущих обновлениях, позволяя им делиться, сотрудничать и проводить мозговой штурм вместе с помощью этой функции.

Наконец, тем, кто использует коллекции в Microsoft Edge, следует подготовиться к притоку рекомендуемого контента. Компания скоро начнет отображать «ленту вдохновения» с контентом, связанным с вещами, которые вы храните в определенной коллекции. К сожалению, нет информации о том, позволит ли Microsoft пользователям отключать рекомендуемый контент.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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