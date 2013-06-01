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Вот все функции, которые появились в Microsoft Excel в июне 2022 года

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 17:47
  • Просмотров: 145

Microsoft Excel — чрезвычайно мощный инструмент для работы с электронными таблицами, который имеет множество вариантов использования, когда дело доходит до обработки данных. Программное обеспечение доступно на нескольких платформах, и Microsoft регулярно обновляет его новыми функциями. Теперь компания опубликовала сводку всех возможностей, добавленных в Excel в этом месяце.

Начиная с веб-версии Excel, пользователи теперь могут настраивать защиту листов. Это позволяет блокировать и разблокировать диапазоны ячеек, чтобы предотвратить нежелательные изменения. Кроме того, теперь вы можете настроить, какой срез влияет на какую сводную таблицу в Интернете. Наконец, вы также можете использовать полувыбор для создания ссылок на рабочие книги на основе выбора формул в разных рабочих книгах.

Переходя к Excel для Windows, мы получаем несколько интересных функций. Первая позволяет вставлять данные из изображений вместо ручного ввода, что потенциально может сэкономить вам много времени и открыть новые возможности использования. Однако она доступна только для инсайдеров Office в Beta Channel. Вторая общедоступная возможность позволяет Excel автоматически генерировать альтернативный текст для диаграмм, если вы используете программу чтения с экрана и сталкиваетесь с визуальным элементом, в котором его отсутствует. Это серьезное достижение в доступности.

Наконец, у Microsoft также есть две новые функции для Excel for Mac. Первая— это та же самая автоматическая генерация альтернативного текста, описанная выше. Вторая позволяет пользователям Mac импортировать локальные файлы с помощью Power Query и получать предварительный просмотр данных перед выполнением преобразований.

Узнать другие подробности можно здесь.

Илья Источник:
neowin.net
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