Функция «Тайм-аут сессии ожидания» теперь общедоступна для веб-приложений Microsoft 365
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 18:14
- Просмотров: 116
Недавние тенденции к удаленной работе показали, что люди используют как неуправляемые, так и управляемые устройства для доступа к корпоративным ресурсам. Один из наиболее распространенных вариантов использования включает вход в свою рабочую учетную запись Microsoft для доступа к файлам вашей компании. Ошибка кибербезопасности, которая обычно происходит, когда люди используют неуправляемые устройства, заключается в том, что они забывают выйти из системы, когда завершают свою деятельность.
Чтобы решить эту проблему, Microsoft объявила об общей доступности новой функции, которая называется «Тайм-аут сессии ожидания». По сути, это конфигурация для всего клиента, которую ИТ-администраторы могут использовать для автоматического выхода пользователей из веб-приложений Microsoft 365 после периода бездействия.
Microsoft говорит, что после общения с клиентами она поняла, что фирмам нужна предсказуемая реализация, которая позволяет им настраивать политику тайм-аута для всех приложений Microsoft 365. Тайм-аут сессии ожидания — это решение, которое решает эту проблему. Microsoft обозначила несколько преимуществ настройки этой функции, включая предотвращение утечки данных, соответствие требованиям и согласованный пользовательский опыт во всех веб-приложениях Microsoft 365.
Хотя функция «Тайм-аут сессии ожидания» общедоступна, она будет развертываться поэтапно с июня по август 2022 года. Она будет охватывать Office.com, Word, Excel, веб-версию PowerPoint, веб-версию Outlook, веб-версию OneDrive, SharePoint и Центр администрирования Microsoft 365. Microsoft планирует развернуть её для государственных облаков позже в этом году.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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