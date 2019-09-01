Что нового в OneDrive за второй квартал 2022 года
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 20:06
- Просмотров: 104
В этой публикации перечислены все новые функции OneDrive за второй квартал 2022 года.
Апрель 2022 г.
Удобный переход ко всем файлам Teams из OneDrive
В OneDrive Microsoft добавляет раздел Your Teams на страницу «Другие места», чтобы вы могли легко находить и работать со всеми своими файлами в Teams.
Удаление больших папок
Чтобы помочь вам не загромождать свое рабочее пространство, Microsoft добавила возможность удаления больших папок (до 10 000 элементов) за один раз. Это означает, что, когда вы закончите работу над проектом, вы сможете быстро удалить все файлы, которые вам больше не нужны, из библиотек OneDrive и SharePoint.
Microsoft Stream: Комментарий к видео- или аудиофайлу в SharePoint и OneDrive
Теперь пользователи с разрешениями просмотра могут оставлять комментарии к видео- и аудиофайлам. Это может быть полезно при совместной работе над файлами, чтобы поделиться ими с большей аудиторией, или для ответов на вопросы людей, которые не смогли присутствовать на звонке или собрании.
Mай 2022 г.
Переключение между рабочими и личными файлами в OneDrive
Microsoft упростила для вас переключение между вашими профессиональными и личными учетными записями OneDrive или даже между отдельными профессиональными учетными записями, которые вы можете вести для нескольких клиентов, если вы консультант или фрилансер. Выбрав фотографию своего профиля в правом верхнем углу страницы OneDrive, вы увидите список всех ваших учетных записей Microsoft или возможность добавления новой.
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Быстрое переключение между библиотеками документов
Microsoft добавила выпадающий список в OneDrive и SharePoint, который позволяет легко переключаться между несколькими библиотеками документов, связанными с командой Teams или сайтом SharePoint. Вы можете легко выбрать иконку выпадающей библиотеки для переключения между библиотеками документов.
Закрепите важные файлы в быстром доступе
Чтобы легко находить и получать доступ к местам, где вы регулярно работаете, вы можете закрепить общие библиотеки в разделе быстрого доступа в левой навигационной панели OneDrive. Закрепление библиотеки документов добавляет ее в верхнюю часть раздела быстрого доступа. Вы также можете открепить библиотеки документов из раздела быстрого доступа.
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Июнь 2022 г.
Просмотр файлов в Teams
Теперь, когда вы переходите к каналу Teams и нажимаете вкладку «Файлы» вверху, этот опыт будет работать на базе OneDrive. Например, вы сможете использовать знакомые элементы управления, чтобы легко перемещать или копировать файл в другую библиотеку в Microsoft Teams.
Вы также можете переключаться между библиотеками документов, связанными с определенными каналами Teams (стандартными или приватными), непосредственно в Microsoft Teams и получать доступ к своим файлам так же, как и непосредственно в OneDrive и SharePoint.
Добавление в OneDrive в Teams
Теперь вы можете использовать функцию «Добавить ярлык в OneDrive в Teams», чтобы предоставить себе быстрый доступ в OneDrive к файлам Teams, с которыми вы работаете чаще всего. Любые изменения, происходящие в Teams, также синхронизируются, поэтому ваши файлы также будут актуальными. Эта функция помогает вам хранить все ваши файлы в одном месте, независимо от того, где они хранятся.
Отчеты администратора OneDrive Sync для macOS в стадии публичной предварительной версии
Отчеты администратора OneDrive Sync для macOS дают вам больше информации о том, кто в вашей организации использует клиент OneDrive Sync в macOS, а также о любых ошибках, с которыми они могут столкнуться. Когда вы откроете панель управления работоспособности OneDrive Sync, вы увидите сводную информацию о том, что происходит с OneDrive Sync в вашей организации. Слева вы можете увидеть, сколько устройств имеют хотя бы одну ошибку синхронизации. В середине вы можете сразу увидеть, какой процент устройств в вашей организации имеет известные папки, которые OneDrive помогает защитить. Вы можете увидеть, какой процент устройств имеет папки «Рабочий стол» и «Документы», синхронизируемые с OneDrive, у которых есть только одна папка и которые вообще не выбрали синхронизацию этих папок, то есть, если что-то случится с этими устройствами, все содержимое этих папок будет потеряно. Справа вы можете увидеть, сколько устройств работает с текущей версией OneDrive, что означает, что на них установлены все самые последние и лучшие исправления и функции от Microsoft.
Переименование ярлыков
Microsoft добавила возможность переименования ярлыков, добавленных вами с помощью функции «Добавить в OneDrive» в веб-версии OneDrive.
Доступ к файлам стандартных и приватных каналов Teams
При переходе на сайт в SharePoint или OneDrive вы сможете получить доступ к файлам, хранящимся в стандартных и приватных каналах Teams, связанных с этим сайтом.
Microsoft Stream генерирует субтитры для видео, загруженного в SharePoint и OneDrive для GCC и GCC High
Пользователи с разрешениями на редактирование видеофайлов, загруженных в SharePoint и OneDrive, могут нажать кнопку в проигрывателе, чтобы создать закрытые субтитры на английском языке.
Средство выбора файлов OneDrive v8
Средство выбора файлов OneDrive позволяет подключать кастомные веб-приложения к содержимому, хранящемуся в OneDrive (как в коммерческой, так и в бизнес-версии) и SharePoint. С помощью средства выбора v8 вы можете напрямую интегрироваться со службой Microsoft 365, экономя сложность и время на этапе разработки и предоставляя своим пользователям такой же богатый и знакомый пользовательский опыт OneDrive или SharePoint. Пользователи, которые уже вошли в Microsoft 365, могут беспрепятственно получать доступ к файлам и содержимому через ваше веб-приложение, без необходимости повторного входа в учетную запись Microsoft 365.
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Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
techcommunity.microsoft.com
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