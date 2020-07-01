Microsoft представила фотоисторию OneDrive — новую функцию обмена фотографиями, которая теперь доступна в качестве публичной предварительной версии
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 14:39
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Основанное на инновациях и построенное на доверии, Microsoft OneDrive расширяет свою приверженность безопасному хранению файлов мирового класса до обновленного опыта с фотографиями, позволяющего безопасно сохранять, делиться и заново переживать воспоминания всей жизни.
Теперь Microsoft сделала следующий шаг в этом обязательстве, выпустив публичную предварительную версию фотоистории OneDrive, новой интерактивной функции, которая надежно связывает ваши любимые моменты с самыми важными людьми.
Фотоистория собирает все ваши воспоминания в приватной ленте только по приглашению, которой вы можете поделиться с семьей и друзьями, а также поддерживает комментарии, реакции и уведомления, чтобы стимулировать подлинное взаимодействие с фотографиями, которые действительно важны для людей.
Сейчас эта функция доступна в качестве бета-версии в Австралии в мобильном приложении OneDrive для Android и iOS, а также в вашем любимом веб-браузере. Microsoft планирует развернуть новую функцию в США и других регионах в позже в этом году, поскольку Microsoft продолжает прислушиваться к отзывам клиентов, а также разрабатывать и улучшать возможности функции.
С помощью фотоистории OneDrive вы можете углубить свои личные связи и сплоченные сообщества, не ставя под угрозу свою конфиденциальность или личные данные.
Чтобы воспользоваться функцией фотоистории OneDrive (только для Австралии), загрузите бесплатное мобильное приложение OneDrive и войдите в систему или зарегистрируйте личную учетную запись OneDrive. Если вы вошли в мобильное приложение OneDrive, выберете вкладки «Общие», чтобы создать свою первую фотоисторию; если вы находитесь в браузере, выберите вкладку «Общие» на левой панели навигации. Вы можете узнать больше о фотоистории в специальной статье поддержки.
Доступность и начало работы
Функция OneDrive теперь доступна в качестве предварительной версии в Австралии, а позже в этом году она будет развернута в США и других регионах. Вы можете воспользоваться этой функцией, если находитесь в Австралии и имеете один из следующих планов: OneDrive Basic 5 ГБ (бесплатно), OneDrive Standalone 100 ГБ, Microsoft 365 Personal и Microsoft 365 Family. Вы можете узнать больше об этих планах на странице планов Microsoft. Она пока недоступна для рабочих или учебных учетных записей OneDrive.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
techcommunity.microsoft.com
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