Microsoft выпустила Microsoft 365 Apps Build 15330.20196
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 16:58
- Просмотров: 123
Компания Microsoft выпустила новую сборку (15330.20196) Microsoft 365 Apps для Current Channel.
Новые функции
Excel
• Копирование данных из строки состояния: Быстрое копирование информации из агрегаций, таких как «Сумма», «Среднее значение» и «Количество», из строки состояния. Подробности смотрите в посте в блоге;
• Находите данные быстрее: Функция автофильтра теперь работает заметно быстрее! Эти улучшения были достигнуты за счет сокращения использования памяти и оптимизации вызовов алгоритма сравнения фильтра. Оптимизация особенно заметна на бюджетных устройствах, которые имеют меньший объем памяти или более медленную пропускную способность ЦП-памяти. Узнать больше;
• Ускорение ввода формулы: Excel заметно ускорил ввод формулы в ячейку за счет сокращения использования памяти, более эффективного использования выделенной памяти и оптимизации перерисовки. Эти оптимизации более заметны на устройствах с более медленной памятью или более низкой пропускной способностью ЦП-памяти, а также для больших диапазонов ячеек;
PowerPoint
• Комментарии с привязкой к тексту: Как часть современных комментариев PowerPoint, клиенты теперь смогут привязывать комментарии к определенным диапазонам текста;
Решенные проблемы
Excel
• Исправлена проблема, из-за которой общие рабочие книги в формате .xls могли неправильно объединять изменения;
• Исправлена проблема, из-за которой сканирование AMSI приводило к неожиданному закрытию приложения;
• Исправлена проблема, из-за которой приложение Excel неожиданно закрывалось при отображении предварительного просмотра диаграммы в реальном времени;
Outlook
• Исправлена проблема, из-за которой Room Finder не загружался в среде GCC-High;
• Исправлена проблема, из-за которой пользователи не могли добавлять почтовые ящики комнаты в календарь;
PowerPoint
• Исправлена проблема, из-за которой изменение метки чувствительности в документе при соавторстве с другими могло привести к потере выбранной метки чувствительности;
• Исправлена проблема, при которой обязательная маркировка чувствительности не требовалась для сохранения как при использовании перехода к местоположению;
Word
• Исправлена проблема, из-за которой вложенные поля в заголовках отображались некорректно при прокрутке;
Office Suite
• Исправлена проблема, когда Microsoft пыталась загрузить шрифты в случаях, когда они, как известно и ожидается, перестают работать во время загрузки, что приводило к использованию ненужных ресурсов;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
docs.microsoft.com]
docs.microsoft.com]
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