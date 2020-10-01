Microsoft представляет несколько полезных новых функций для PowerPoint
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 21:26
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Microsoft объявила о двух новых функциях PowerPoint для пользователей Windows и iPad. В блоге Office Insider компания выделила две новые возможности, в том числе Cameo в Recording Studio и возможность установки межстрочного интервала в слайдах PowerPoint на iPad.
PowerPoint Recording Studio позволяет создавать видеоролики презентации и делиться ими благодаря расширенному опыту записи. Но теперь, с появлением Cameo в Recording Studio, вы также можете использовать трансляцию с камеры, чтобы «сделать видеозапись вашей презентации еще более личной и создать захватывающий опыт повествования». У вас также есть возможность настройки внешнего вида вашей камеры: это позволяет вам «применять ваши любимые стили, формы и размеры камеры к камео и выбирать место на слайде для канала камеры».
Microsoft также предложит Cameo пользователям Teams в августе этого года.
Принцип работы довольно прост. Откройте презентацию PowerPoint, которую вы хотите записать и предоставить, затем во вкладке «Запись» выберите Cameo, чтобы добавить каналы камеры на слайды.
Cameo в PowerPoint Recording Studio развертывается для инсайдеров Office, использующих Beta Channel Version 2207 (Build 15425.20000) или более поздней версии.
В другой публикации Microsoft упомянула, что функция «Межстрочный интервал» была одной из самых запрашиваемых функций у пользователей iPad. И компания, наконец, представила ее пользователям PowerPoint на iPad, позволяя им «настраивать межстрочный интервал до и после абзацев, внутри блоков текста и в других случаях». Пользователям необходимо выделить текст, нажать кнопку «Междустрочный интервал» во вкладке «Главная», а затем выбрать желаемые параметры интервала.
Кнопка «Межстрочный интервал» доступна для инсайдеров, работающих под управлением Version 2.59 (Build 22030101) или более поздней версии.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
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