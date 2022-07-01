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Microsoft Teams получит несколько новых функций в следующем месяце

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 15:48
  • Просмотров: 130

В настоящее время Microsoft работает над несколькими новыми функциями для Teams, включая интеллектуальный перевод для мобильных пользователей и возможность отображения общего контента собрания в отдельном окне.

Интеллектуальный перевод, возможно, предназначен для дополнения встроенной функции перевода чата, которая в настоящее время доступна в Teams для Android и iOS. Последняя позволяет пользователям переводить сообщения, написанные не на их языках, а функция интеллектуального перевода, скорее всего, будет определять и затем предлагать пользователям переводить сообщения, написанные не на их языках, на их родные языки. Эта функция будет доступна только для пользователей Android и iOS.





Еще одна функция — возможность отображения общего контента собрания в отдельном окне. Microsoft не говорила подробно о том, как эта функция будет работать, но есть вероятность, что она будет похожа на возможность вывода чатов в специальных окнах.



Согласно странице дорожной карты Microsoft 365, Microsoft выпустит эти функции для пользователей Teams в августе этого года.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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