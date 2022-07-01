Microsoft Teams получит несколько новых функций в следующем месяце
-
- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 15:48
- Просмотров: 130
В настоящее время Microsoft работает над несколькими новыми функциями для Teams, включая интеллектуальный перевод для мобильных пользователей и возможность отображения общего контента собрания в отдельном окне.
Интеллектуальный перевод, возможно, предназначен для дополнения встроенной функции перевода чата, которая в настоящее время доступна в Teams для Android и iOS. Последняя позволяет пользователям переводить сообщения, написанные не на их языках, а функция интеллектуального перевода, скорее всего, будет определять и затем предлагать пользователям переводить сообщения, написанные не на их языках, на их родные языки. Эта функция будет доступна только для пользователей Android и iOS.
Еще одна функция — возможность отображения общего контента собрания в отдельном окне. Microsoft не говорила подробно о том, как эта функция будет работать, но есть вероятность, что она будет похожа на возможность вывода чатов в специальных окнах.
Согласно странице дорожной карты Microsoft 365, Microsoft выпустит эти функции для пользователей Teams в августе этого года.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 20
Пользователей: 0
Гостей: 20
Роботы: Google Yandex
Пользователей: 0
Гостей: 20
Роботы: Google Yandex
+3Новостей: 14342
+0Комментариев: 39458
+0Пользователей: 10085