Microsoft разрабатывает приложение Outlook Lite для Android
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 23:53
- Просмотров: 17
Microsoft недавно обновила дорожную карту Microsoft 365, включив в нее версию Outlook для Android, которая будет называться Outlook Lite. Эта версия приложения позволит использовать основные функции существующего приложения Outlook на бюджетных устройствах, будет иметь меньший размер и более высокую производительность, которая будет поддерживаться в любой сети.
Это будет преимуществом для тех, кто ищет менее требовательный клиент Outlook, особенно если они работают на бюджетных устройствах, однако пока нет понимания, какие функции будут включены, а какие исключены из этой урезанной версии.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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