Microsoft Defender for Endpoint получает функцию «Защита мобильной сети» для защиты Wi-Fi на Android и iOS

Мы рады сообщить, что теперь пользователи могут воспользоваться этой новой функцией на платформах Android и iOS с Microsoft Defender for Endpoint.

Microsoft добавила функцию «Защита мобильной сети» в Microsoft Defender for Endpoint (MDE). Эта функция существенно расширяет возможности платформы по обнаружению угроз для мобильных операционных систем iOS и Android.Корпоративные сети все чаще принимают мобильные устройства благодаря беспроводной связи. Эти смартфоны и портативные устройства могут представлять серьезную угрозу безопасности. Гибридные рабочие места постоянно находятся под угрозой кибератак. Угрозы могут проникать через сети Wi-Fi, которые часто сами уязвимы. Защита мобильных сетей также будет пытаться оградить корпоративные сети от вредоносных атак, исходящих от скомпрометированных устройств.Сети становятся все более изощренными, предоставляя возможности для преступной деятельности, если их оставить без присмотра, заявила Microsoft. «Для борьбы с этим Microsoft предлагает функцию защиты мобильных сетей в Defender for Endpoint, которая помогает организациям выявлять, оценивать и устранять слабые места конечных точек с помощью надежной аналитики угроз», — пишет компания.В Центре администрирования Microsoft Endpoint Manager есть инструкции по настройке защиты сети для устройств Android и iOS. Между прочим, большинство мер безопасности, включенных в платформу, обычно включены по умолчанию на большинстве мобильных устройств.Функция защиты мобильной сети имеет следующие возможности:• Защита от вредоносных угроз, связанных с Wi-Fi, и вредоносного оборудования, такого как устройства pineapple;• Уведомления при обнаружении угрозы, связанной с Wi-Fi;• Инструкция в приложении для подключения к защищенным сетям;• Варианты исправления для изменения сетей, когда сеть определяется как «небезопасная» или подозрительная;• Оповещение со средним приоритетом при обнаружении подозрительной сети и информационное оповещение при обнаружении открытой сети;MDE требуются разрешения на адаптацию для хранения и уведомления на устройствах iOS. Пользователям Android-смартфонов потребуется предоставить разрешения на определение местоположения, чтобы позволить MDE отслеживать их сети и уведомлять их о любых угрозах.Microsoft предупредила, что MDE сможет обеспечить лишь ограниченную защиту от сетевых угроз. Более того, платформа может защитить пользователей от поддельных сертификатов только в том случае, если пользователь отказывается предоставить разрешения на определение местоположения.Узнать другие подробности можно здесь