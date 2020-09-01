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Приложение Remote Desktop Mobile получило новые функции на iOS

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 19:16
  • Просмотров: 106
Приложение Remote Desktop Mobile получило новые функции на iOS

Компания Microsoft обновила приложение Remote Desktop Mobile для iOS до версии 10.4.1.

Вот список новых функций:

• В этом релизе Microsoft добавила миниатюры снимков для опубликованных ресурсов ПК во вкладку «Рабочие области» Центра подключений. Microsoft также создала пользовательский интерфейс «Основные моменты» в приложении для рекламы новых функций (отображается при первой настройке запуске после обновления или доступен через Настройки> О программе> Основные моменты версии). И, наконец, Microsoft исправила проблему, из-за которой курсор мыши временно зависал в нижней части экрана;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
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Приложение Remote Desktop Mobile на iOS получило обновление

Приложение Remote Desktop Mobile на iOS получило новую версию

Приложение Remote Desktop Mobile на iOS получило новую версию

Приложение Remote Desktop Mobile на iOS получило очередное обновление

Приложение Remote Desktop Mobile на iOS получило очередное обновление




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