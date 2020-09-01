Приложение Remote Desktop Mobile получило новые функции на iOS
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 19:16
- Просмотров: 106
Компания Microsoft обновила приложение Remote Desktop Mobile для iOS до версии 10.4.1.
Вот список новых функций:
• В этом релизе Microsoft добавила миниатюры снимков для опубликованных ресурсов ПК во вкладку «Рабочие области» Центра подключений. Microsoft также создала пользовательский интерфейс «Основные моменты» в приложении для рекламы новых функций (отображается при первой настройке запуске после обновления или доступен через Настройки> О программе> Основные моменты версии). И, наконец, Microsoft исправила проблему, из-за которой курсор мыши временно зависал в нижней части экрана;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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